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Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день
Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день
Состоялось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, а днем – освободили село в ДНР. Киевский... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T22:10
2026-09-12T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Состоялось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, а днем – освободили село в ДНР. Киевский режим свозит боеприпасы и стягивает военных в район ЧАЭС. В Крыму начался прием заявок от бизнеса на продление сроков уплаты страховых взносов. Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима на большей части территории России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на саммите БРИКСВ субботу, 12 сентября, в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, участие в котором принял президент России Владимир Путин. На встрече обсуждались актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в различных сферах, перспективы дальнейшей реализации совместных проектов.В совместной декларации страны БРИКС призвали международное сообщество реагировать на глобальные вызовы, а также выступили против односторонних санкций.По словам Путина, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Президент России отметил, что партнерство БРИКС строится на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, перед странами-участницами открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.Ночной удар по УкраинеМинувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине. Поражены обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Среди целей были комбинат "Запорожсталь", Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, завода "Интерпайп Сталь".Кроме того, в Одесской области поражены объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину. В частности, атакованы объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, морской буксир.Освобождение села в ДНРПодразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Киев свозит боеприпасы в район ЧАЭСКиевский режим свозит большое количество боеприпасов в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики.В середине августа немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.Отсрочка для предпринимателей в КрымуВ Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Решение распространяется на предприятия, которые работают в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания.Синоптик дал прогноз на зимуГрядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. В Центральной России и южных регионах максимум аномального тепла придется на февраль, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260912/radi-peregovorov-po-ukraine-rossiya-ne-budet-ostanavlivat-svo---lavrov-1159323520.html
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новости, главное за день, общество, крым, в мире
Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день

Итоговая декларация саммита БРИКС и отсрочка для предпринимателей Крыма - главное за день

22:10 12.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Состоялось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, а днем – освободили село в ДНР. Киевский режим свозит боеприпасы и стягивает военных в район ЧАЭС. В Крыму начался прием заявок от бизнеса на продление сроков уплаты страховых взносов. Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима на большей части территории России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин на саммите БРИКС

В субботу, 12 сентября, в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, участие в котором принял президент России Владимир Путин. На встрече обсуждались актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в различных сферах, перспективы дальнейшей реализации совместных проектов.
В совместной декларации страны БРИКС призвали международное сообщество реагировать на глобальные вызовы, а также выступили против односторонних санкций.
По словам Путина, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Президент России отметил, что партнерство БРИКС строится на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, перед странами-участницами открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
16:42
Ради переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО - Лавров

Ночной удар по Украине

Минувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине. Поражены обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Среди целей были комбинат "Запорожсталь", Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, завода "Интерпайп Сталь".
Кроме того, в Одесской области поражены объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину. В частности, атакованы объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, морской буксир.
Пассажир и пилот самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане
15:47
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое

Освобождение села в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
14:45
Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло

Киев свозит боеприпасы в район ЧАЭС

Киевский режим свозит большое количество боеприпасов в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики.
В середине августа немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
12:12
Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию

Отсрочка для предпринимателей в Крыму

В Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Решение распространяется на предприятия, которые работают в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания.
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
11:25
Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки

Синоптик дал прогноз на зиму

Грядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. В Центральной России и южных регионах максимум аномального тепла придется на февраль, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Заголовок открываемого материала
22:35В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:10Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день
21:47В Крыму объявили отбой ракетной опасности
21:43В Крыму работает ПВО
21:41Бензин в Севастополе: где заправить машину в воскресенье
21:32Под особым контролем: в Крыму стало меньше алкоголизма среди подростков
21:13Ракетная опасность в Республике Крым
21:12В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:10Семь "нельзя" при обращении с грибами – памятка от Роспотребнадзора
20:4153 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32Чем опасна процедура отбеливания зубов
20:10Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
19:56Новый сезон стартует в Крымско-татарском академическом театре
19:41В Севастополе до ночи будет громко – что происходит
19:34Важный витамин детства: чем восполнить дефицит витамина Д у школьников
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