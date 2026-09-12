https://crimea.ria.ru/20260912/deklaratsiya-sammita-briks-i-pomosch-biznesu-v-krymu-glavnoe-za-den-1159324660.html

Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день

Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день

Состоялось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, а днем – освободили село в ДНР. Киевский... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T22:10

2026-09-12T22:10

2026-09-12T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Состоялось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, а днем – освободили село в ДНР. Киевский режим свозит боеприпасы и стягивает военных в район ЧАЭС. В Крыму начался прием заявок от бизнеса на продление сроков уплаты страховых взносов. Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима на большей части территории России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на саммите БРИКСВ субботу, 12 сентября, в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, участие в котором принял президент России Владимир Путин. На встрече обсуждались актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в различных сферах, перспективы дальнейшей реализации совместных проектов.В совместной декларации страны БРИКС призвали международное сообщество реагировать на глобальные вызовы, а также выступили против односторонних санкций.По словам Путина, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Президент России отметил, что партнерство БРИКС строится на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, перед странами-участницами открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.Ночной удар по УкраинеМинувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине. Поражены обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Среди целей были комбинат "Запорожсталь", Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, завода "Интерпайп Сталь".Кроме того, в Одесской области поражены объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину. В частности, атакованы объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, морской буксир.Освобождение села в ДНРПодразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Киев свозит боеприпасы в район ЧАЭСКиевский режим свозит большое количество боеприпасов в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики.В середине августа немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.Отсрочка для предпринимателей в КрымуВ Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Решение распространяется на предприятия, которые работают в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания.Синоптик дал прогноз на зимуГрядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. В Центральной России и южных регионах максимум аномального тепла придется на февраль, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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