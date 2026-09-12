Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день
Итоговая декларация саммита БРИКС и отсрочка для предпринимателей Крыма - главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Состоялось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Российские военные ночью нанесли массированный удар по Украине, а днем – освободили село в ДНР. Киевский режим свозит боеприпасы и стягивает военных в район ЧАЭС. В Крыму начался прием заявок от бизнеса на продление сроков уплаты страховых взносов. Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима на большей части территории России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин на саммите БРИКС
В субботу, 12 сентября, в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС, участие в котором принял президент России Владимир Путин. На встрече обсуждались актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в различных сферах, перспективы дальнейшей реализации совместных проектов.
В совместной декларации страны БРИКС призвали международное сообщество реагировать на глобальные вызовы, а также выступили против односторонних санкций.
По словам Путина, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Президент России отметил, что партнерство БРИКС строится на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, перед странами-участницами открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.
Ночной удар по Украине
Минувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине. Поражены обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Среди целей были комбинат "Запорожсталь", Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, завода "Интерпайп Сталь".
Кроме того, в Одесской области поражены объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежного трафика оружия на Украину. В частности, атакованы объекты портовой инфраструктуры, два сухогруза, морской буксир.
Освобождение села в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
Киев свозит боеприпасы в район ЧАЭС
Киевский режим свозит большое количество боеприпасов в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики.
В середине августа немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Отсрочка для предпринимателей в Крыму
В Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Решение распространяется на предприятия, которые работают в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания.
Синоптик дал прогноз на зиму
Грядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. В Центральной России и южных регионах максимум аномального тепла придется на февраль, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.