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Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
До тринадцати человек выросло число погибших в аварии на трассе под Архангельском. Трое из погибших дети шести, 12 и 16 лет, уточнили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T14:45
2026-09-12T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. До тринадцати человек выросло число погибших в аварии на трассе под Архангельском. Трое из погибших дети шести, 12 и 16 лет, уточнили в пресс-службе правительства области.Кроме того, как сообщили в пресс-службе, сейчас решается вопрос о возможной транспортировке в федеральный медицинский центр пациентки, находящейся в крайне тяжелом состоянии.При этом в Архангельской областной клинической больнице состояние троих пациентов удалось стабилизировать. Они остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, отметили в областном минздраве. Пациенты, доставленные в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич, также стабилизированы."Один из пациентов в данный момент переводится в областную офтальмологическую больницу, где ему проведут операцию по поводу травмы глаза. После оказания специализированной помощи пациента вернут в Первую городскую больницу. Все необходимые к настоящему моменту оперативные вмешательства пострадавшим выполнены", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале МАКС.Пациент, госпитализированный в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова, находится в стабильном состоянии.Также в министерстве отметили, что тяжелые пациенты проконсультированы в Федеральном центре медицины катастроф им. Н.И. Пирогова Минздрава России.Массовое ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковым автомобилем произошло накануне вечером на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. Изначально сообщалось о двенадцати погибших. По предварительной версии, причиной страшной аварии мог стать неудачный обгон микроавтобуса. Известно, что девятнадцать человек находились в рейсовом автобусе ГАЗ-А65R32 NEXT, по одному человеку (речь о водителях) было в лесовозе с полуприцепом и легковом автомобиле Nissan Almera, говорится в релизе ГУ МЧС по региону.В настоящее время органы прокуратуры проверяют состояние дороги на месте аварии, СК возбудил два уголовных дела.Также на месте трагедии работают психологи МЧС, они прибыли в Архангельск для оказания помощи родственникам погибших во время процедуры опознания, сообщили в министерстве здравоохранения региона.В настоящее время следователи разыскивают очевидцев аварии.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября Днем траура в память о погибших в аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшной аварии под Ростовом погибли пять человекПри столкновении автобусов погибли больше 20 человек в НигереСтрашное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей
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новости, происшествия, архангельская область, дтп
Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
До 13 выросло число погибших в ДТП под Архангельском – полиция ищет свидетелей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. До тринадцати человек выросло число погибших в аварии на трассе под Архангельском. Трое из погибших дети шести, 12 и 16 лет, уточнили в пресс-службе правительства области.
"По уточненным данным, в результате ДТП на трассе М-8 погибли 13 человек, в том числе трое детей – шести, 12 и 16 лет. На данный момент опознаны семь погибших, личности еще шестерых устанавливаются", - говорится правительственном канале на платформе МАКС.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, сейчас решается вопрос о возможной транспортировке в федеральный медицинский центр пациентки, находящейся в крайне тяжелом состоянии.
"В настоящее время она нетранспортабельна и продолжает получать необходимое лечение в Архангельской областной клинической больнице", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Богданова, который рассказал о состоянии пострадавших и оказываемой им медицинской помощи.
При этом в Архангельской областной клинической больнице состояние троих пациентов удалось стабилизировать. Они остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, отметили в областном минздраве. Пациенты, доставленные в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич, также стабилизированы.
"Один из пациентов в данный момент переводится в областную офтальмологическую больницу, где ему проведут операцию по поводу травмы глаза. После оказания специализированной помощи пациента вернут в Первую городскую больницу. Все необходимые к настоящему моменту оперативные вмешательства пострадавшим выполнены", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале МАКС.
Пациент, госпитализированный в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова, находится в стабильном состоянии.
Также в министерстве отметили, что тяжелые пациенты проконсультированы в Федеральном центре медицины катастроф им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Массовое ДТП с микроавтобусом
, лесовозом и легковым автомобилем произошло накануне вечером на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. Изначально сообщалось о двенадцати погибших. По предварительной версии, причиной страшной аварии мог стать неудачный обгон микроавтобуса. Известно, что девятнадцать человек находились в рейсовом автобусе ГАЗ-А65R32 NEXT, по одному человеку (речь о водителях) было в лесовозе с полуприцепом и легковом автомобиле Nissan Almera, говорится в релизе ГУ МЧС по региону.
В настоящее время органы прокуратуры проверяют состояние дороги на месте аварии, СК возбудил два уголовных дела.
Также на месте трагедии работают психологи МЧС, они прибыли в Архангельск для оказания помощи родственникам погибших во время процедуры опознания, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В настоящее время следователи разыскивают очевидцев аварии.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября Днем траура в память о погибших в аварии.
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