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Чем опасна процедура отбеливания зубов - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Чем опасна процедура отбеливания зубов
Чем опасна процедура отбеливания зубов - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Чем опасна процедура отбеливания зубов
Отбеливание зубов в последние годы очень популярно, однако есть большое количество нюансов в проведении данной стоматологической процедуры. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T20:32
2026-09-12T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Отбеливание зубов в последние годы очень популярно, однако есть большое количество нюансов в проведении данной стоматологической процедуры. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача ГАУЗ РК "Крымский республиканский стоматологический центр" Евгений Хвостик."Когда мы говорим именно об отбеливании, о радикальном изменении цвета зубов, – да, такая услуга существует. И, если она проведена правильно, по показаниям, она приводит к достаточно неплохим результатам", – подтвердил он.К сожалению, заметил гость студии, не все врачи-стоматологи являются специалистами в данной области. Они недостаточно занимаются изучением этого вопроса и могут навредить по незнанию.Он также обратил внимание, что часто пациент хочет получить данную процедуру, не зная о своих противопоказаниях и возможных опасных последствиях."Если врач пойдет на поводу у пациента, то потом будет очень серьезный негативный результат. Вполне возможны болевые ощущения, вплоть до повреждения твердых тканей зуба", – подчеркнул замглавного врача стоматологического центра.Хорошие результаты процедура отбеливания дает только если она будет проведена по показаниям, с использованием правильных, адекватных методик, заверил он.А осложнения, по его мнению, связаны с тем, что применяются не те препараты, не в той концентрации, не в том виде, в каком должны быть на самом деле."Некоторые пациенты считают, что они могут процедуру отбеливания проводить вообще без участия врача-стоматолога. Сразу хочу сказать – результаты будут плачевные, потому что даже домашнее отбеливание заключается в том, что врач подбирает препарат, изготавливает соответствующие капы для проведения процедуры. Даже домашнее отбеливание должно проходить под контролем врача-специалиста с предварительной санацией полости рта. Все это – необходимые и обязательные условия для проведения данной процедуры", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые создали пленку для зубов против кариесаНеправильный прикус может привести к болезням – ортодонтСтоматолог назвал безопасную анестезию для гипертоников
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стоматология, совет эксперта, красота и здоровье, здоровье, крым, новости крыма
Чем опасна процедура отбеливания зубов

Для отбеливания зубов есть много противопоказаний и ограничений – врач

20:32 12.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота стоматологической клиники
Работа стоматологической клиники - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Отбеливание зубов в последние годы очень популярно, однако есть большое количество нюансов в проведении данной стоматологической процедуры. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача ГАУЗ РК "Крымский республиканский стоматологический центр" Евгений Хвостик.
"Когда мы говорим именно об отбеливании, о радикальном изменении цвета зубов, – да, такая услуга существует. И, если она проведена правильно, по показаниям, она приводит к достаточно неплохим результатам", – подтвердил он.
К сожалению, заметил гость студии, не все врачи-стоматологи являются специалистами в данной области. Они недостаточно занимаются изучением этого вопроса и могут навредить по незнанию.

"Все, что касается отбеливания – вопрос очень сложный, потому что там есть масса противопоказаний, масса ограничений. Кому-то это просто не показано", – предостерег врач.

Он также обратил внимание, что часто пациент хочет получить данную процедуру, не зная о своих противопоказаниях и возможных опасных последствиях.
"Если врач пойдет на поводу у пациента, то потом будет очень серьезный негативный результат. Вполне возможны болевые ощущения, вплоть до повреждения твердых тканей зуба", – подчеркнул замглавного врача стоматологического центра.
Хорошие результаты процедура отбеливания дает только если она будет проведена по показаниям, с использованием правильных, адекватных методик, заверил он.
"Препаратов для отбеливания зубов очень много, и методик много. Есть отбеливание офисное, есть отбеливание домашнее, есть – комплексное, когда сочетается и офисное, и домашнее отбеливание. И здесь нужно учитывать массу факторов. То есть специалист должен быть в этом плане очень высокого уровня", – пояснил доктор.
А осложнения, по его мнению, связаны с тем, что применяются не те препараты, не в той концентрации, не в том виде, в каком должны быть на самом деле.
"Некоторые пациенты считают, что они могут процедуру отбеливания проводить вообще без участия врача-стоматолога. Сразу хочу сказать – результаты будут плачевные, потому что даже домашнее отбеливание заключается в том, что врач подбирает препарат, изготавливает соответствующие капы для проведения процедуры. Даже домашнее отбеливание должно проходить под контролем врача-специалиста с предварительной санацией полости рта. Все это – необходимые и обязательные условия для проведения данной процедуры", – подытожил спикер.
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