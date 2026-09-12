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Часть Крыма в субботу останется без воды - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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Часть Крыма в субботу останется без воды
Часть Крыма в субботу останется без воды - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Часть Крыма в субботу останется без воды
В субботу в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:45
2026-09-12T08:45
вода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В субботу в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Воды не будет в селах Джанкойского района, Евпаторийского и Судакского регионов, сообщили на предприятии.Джанкойский филиал Воды не будет до 17:00 (ориентировочно), причина - работы "Крымэнерго":с.Двуречье, с.Лужки, с.Акимовка, с.Лиственное, с.Кирсановка, с.Цветущее, с.Семенное, с.Новоивановка, с.Уваровка.Евпаторийский филиал Воды не будет c 23:00 субботы до 20:00 воскресенья:пгт. Заозерное (кроме р-на "Световой Маяк").Судакский филиал Перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях:г.Судак, пгт. Орджоникидзе, пгт.Новый Свет, пгт. Щебетовка, пгт. Коктебель, пгт.Курортное, с.Подгорное, с.Южное, с.Наниково, с.Краснокаменка, с.Морское, с.Громовка, с.Междуречье, с.Солнечная Долина, с.Дачное, с.Веселое, с.Богатовка.Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-68-90Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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Часть Крыма в субботу останется без воды

Часть Крыма в субботу останется без воды - адреса

08:45 12.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В субботу в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Воды не будет в селах Джанкойского района, Евпаторийского и Судакского регионов, сообщили на предприятии.
Джанкойский филиал
Воды не будет до 17:00 (ориентировочно), причина - работы "Крымэнерго":
с.Двуречье, с.Лужки, с.Акимовка, с.Лиственное, с.Кирсановка, с.Цветущее, с.Семенное, с.Новоивановка, с.Уваровка.
Евпаторийский филиал
Воды не будет c 23:00 субботы до 20:00 воскресенья:
пгт. Заозерное (кроме р-на "Световой Маяк").
Судакский филиал
Перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях:
г.Судак, пгт. Орджоникидзе, пгт.Новый Свет, пгт. Щебетовка, пгт. Коктебель, пгт.Курортное, с.Подгорное, с.Южное, с.Наниково, с.Краснокаменка, с.Морское, с.Громовка, с.Междуречье, с.Солнечная Долина, с.Дачное, с.Веселое, с.Богатовка.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-68-90
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