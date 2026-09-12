https://crimea.ria.ru/20260912/benzin-v-sevastopole-gde-zapravit-mashinu-v-voskresene-1159326262.html

Бензин в Севастополе: где заправить машину в воскресенье

Бензин в Севастополе: где заправить машину в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Бензин в Севастополе: где заправить машину в воскресенье

На автозаправочных станциях Севастополя в воскресенье, 13 сентября, в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только... РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T21:41

2026-09-12T21:41

2026-09-12T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Севастополя в воскресенье, 13 сентября, в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, на АЗС ТЭС по QR-кодам будут продавать бензин марок АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 в объеме не более 20 литров на одну машину. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут отпускать по цене не выше 100 рублей за литр.ДТ и ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров. Заправиться газом можно на АЗС на Городском шоссе как в баллоны, так и в авто без ограничений."Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2. Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов", – говорится в сообщении.На семи АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 по цене не выше 100 рублей за литр. Купить можно не более 20 литров на авто. Заправка в канистры запрещена.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗСВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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