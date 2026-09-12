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Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T15:47
2026-09-12T15:47
2026-09-12T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе РосавиацииРасследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, уточнили в организации.По информации республиканского главка МЧС, разрушений на земле нет. Кроме того, по данным спасателей, самолет упал в огород частного жилого дома.Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей, пилот с различными травмами госпитализирован в больницу.3 августа самолет Cessna-182, который выполнял патрулирование в Бодайбинском лесничестве, перестал выходить на связь в Иркутской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани разбился вертолетЛегкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погиблиПри авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
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Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
Пассажир и пилот самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
"В субботу, 12 сентября, в районе села Шемордан Республики Татарстан произошло падение легкомоторного самолета Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G). Погибли 2 человека, находившиеся на борту, — пилот и пассажир. <…> Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу", - говорится в сообщении.
Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, уточнили в организации.
По информации республиканского главка МЧС, разрушений на земле нет. Кроме того, по данным спасателей, самолет упал в огород частного жилого дома.
Ранее сообщалось
, что самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей, пилот с различными травмами госпитализирован в больницу.
3 августа самолет Cessna-182, который выполнял патрулирование в Бодайбинском лесничестве, перестал
выходить на связь в Иркутской области.
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