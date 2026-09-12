https://crimea.ria.ru/20260912/aviakatastrofa-proizoshla-v-tatarstane--pogibli-dvoe-1159323082.html

Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое

Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое

легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T15:47

2026-09-12T15:47

2026-09-12T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе РосавиацииРасследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, уточнили в организации.По информации республиканского главка МЧС, разрушений на земле нет. Кроме того, по данным спасателей, самолет упал в огород частного жилого дома.Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей, пилот с различными травмами госпитализирован в больницу.3 августа самолет Cessna-182, который выполнял патрулирование в Бодайбинском лесничестве, перестал выходить на связь в Иркутской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани разбился вертолетЛегкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погиблиПри авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, татарстан, происшествия, авиация, авиакатастрофа, самолет