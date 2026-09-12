Рейтинг@Mail.ru
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260912/aviakatastrofa-proizoshla-v-tatarstane--pogibli-dvoe-1159323082.html
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T15:47
2026-09-12T15:47
новости
татарстан
происшествия
авиация
авиакатастрофа
самолет
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0c/1159322965_0:19:1074:623_1920x0_80_0_0_b88dc5732d5ba03176fe34860088d7da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе РосавиацииРасследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, уточнили в организации.По информации республиканского главка МЧС, разрушений на земле нет. Кроме того, по данным спасателей, самолет упал в огород частного жилого дома.Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей, пилот с различными травмами госпитализирован в больницу.3 августа самолет Cessna-182, который выполнял патрулирование в Бодайбинском лесничестве, перестал выходить на связь в Иркутской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани разбился вертолетЛегкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погиблиПри авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0c/1159322965_23:0:854:623_1920x0_80_0_0_34ef7a9a1efa61fe962a39732a261b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, татарстан, происшествия, авиация, авиакатастрофа, самолет
Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое

Пассажир и пилот самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане

15:47 12.09.2026
 
© МЧС РоссииПассажир и пилот самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане
Пассажир и пилот самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna-172 погибли в результате катастрофы в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
"В субботу, 12 сентября, в районе села Шемордан Республики Татарстан произошло падение легкомоторного самолета Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G). Погибли 2 человека, находившиеся на борту, — пилот и пассажир. <…> Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу", - говорится в сообщении.
Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, уточнили в организации.
По информации республиканского главка МЧС, разрушений на земле нет. Кроме того, по данным спасателей, самолет упал в огород частного жилого дома.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей, пилот с различными травмами госпитализирован в больницу.
3 августа самолет Cessna-182, который выполнял патрулирование в Бодайбинском лесничестве, перестал выходить на связь в Иркутской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани разбился вертолет
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погибли
При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
 
НовостиТатарстанПроисшествияАвиацияАвиакатастрофаСамолет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:47Авиакатастрофа произошла в Татарстане – погибли двое
15:38В Севастополе задумали многофункциональный парк
15:18Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисы
15:05Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
14:45Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
14:30Крымский мост сейчас – очередь стремительно растет
14:12Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС
13:56Какой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСа
13:32В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВО
12:51Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
12:36Путин принимает участие в заседании саммита БРИКС
12:12Стрельба по дому под Судаком – полиция проверяет информацию
11:58Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО
11:25Семь авиабомб и 670 дронов уничтожили над Россией за сутки
11:09Обстановка на Крымском мосту – ситуация меняется каждый час
11:05В Севастополе идут учения – предупреждение властей
11:00ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
10:56В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
10:51Крымские города Керчь и Судак отмечают дни рождения
10:37Мощный удар по металлургическим заводам на Украине - в МО раскрыли подробности
Лента новостейМолния