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53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 12.09.2026
53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Над регионами России в течение дня уничтожены 53 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России в течение дня уничтожены 53 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации Минобороны России, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за минувшую ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантникамиНад Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотниковОбломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге
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министерство обороны рф, украина, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, пво
53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

20:41 12.09.2026 (обновлено: 20:44 12.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
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© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России в течение дня уничтожены 53 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за минувшую ночь.
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