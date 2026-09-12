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53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 12.09.2026

53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

Над регионами России в течение дня уничтожены 53 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T20:41

2026-09-12T20:41

2026-09-12T20:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России в течение дня уничтожены 53 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации Минобороны России, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за минувшую ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантникамиНад Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотниковОбломки дрона ВСУ упали на детский футбольный клуб в Таганроге

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2026

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