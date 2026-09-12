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230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.09.2026
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230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.09.2026
230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T08:48
2026-09-12T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

ПВО уничтожила 230 украинских дронов над Россией за ночь

08:48 12.09.2026 (обновлено: 08:49 12.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
Мобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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