https://crimea.ria.ru/20260912/230-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1159316660.html

230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.09.2026

230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

Средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T08:48

2026-09-12T08:48

2026-09-12T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым