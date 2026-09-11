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Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам
Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам
34-летний житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за публичные призывы к совершению терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T10:16
2026-09-11T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 34-летний житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за публичные призывы к совершению терактов. Об этом сообщили в ФСБ России.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма16-летний подросток из Севастополя работал на террористовПередавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
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Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам

Житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам – ФСБ

10:16 11.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 34-летний житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за публичные призывы к совершению терактов. Об этом сообщили в ФСБ России.
"Житель Сакского района 1992 года рождения с использованием своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к совершению терактов", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСакский районУголовный кодекс
 
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