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Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам
Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам
34-летний житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за публичные призывы к совершению терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T10:16
2026-09-11T10:16
2026-09-11T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 34-летний житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за публичные призывы к совершению терактов. Об этом сообщили в ФСБ России.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизма16-летний подросток из Севастополя работал на террористовПередавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам
Житель Сакского района Крыма получил уголовное дело за призывы к терактам – ФСБ