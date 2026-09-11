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ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка
ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 11.09.2026
ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка
Волгоград подвергся ракетному удару ВСУ в ночь на пятницу. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T06:19
2026-09-11T06:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Волгоград подвергся ракетному удару ВСУ в ночь на пятницу. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По данным Бочарова, также зафиксировано падение обломков ракет на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Там работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.Сейчас в городе разворачивают пункты временного размещения. В четверг в Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, жертв и пострадавших нет. В городе Борисоглебск Воронежской области при ударе дронов ВСУ погибла местная жительница, еще двое пострадали. В Энергодаре ВСУ били по машине скорой помощи, пострадали два медика. Также накануне стало известно число жертв атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых. Следком возбудил дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка

В Волгограде при ракетной атаке ВСУ повреждена многоэтажка и ранены два человека

06:19 11.09.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Волгоград подвергся ракетному удару ВСУ в ночь на пятницу. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда. Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы", - написал он в МАКС.
По данным Бочарова, также зафиксировано падение обломков ракет на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Там работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.
Сейчас в городе разворачивают пункты временного размещения.
В четверг в Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, жертв и пострадавших нет. В городе Борисоглебск Воронежской области при ударе дронов ВСУ погибла местная жительница, еще двое пострадали. В Энергодаре ВСУ били по машине скорой помощи, пострадали два медика.
Также накануне стало известно число жертв атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых. Следком возбудил дело о теракте.
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Волгоградская областьВолгоградАндрей БочаровАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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