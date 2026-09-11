https://crimea.ria.ru/20260911/vsu-udarili-raketami-po-volgogradu--raneny-lyudi-i-povrezhdena-mnogoetazhka-1159281448.html

ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка

ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 11.09.2026

ВСУ ударили ракетами по Волгограду – ранены люди и повреждена многоэтажка

Волгоград подвергся ракетному удару ВСУ в ночь на пятницу. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T06:19

2026-09-11T06:19

2026-09-11T06:19

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Волгоград подвергся ракетному удару ВСУ в ночь на пятницу. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По данным Бочарова, также зафиксировано падение обломков ракет на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Там работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.Сейчас в городе разворачивают пункты временного размещения. В четверг в Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, жертв и пострадавших нет. В городе Борисоглебск Воронежской области при ударе дронов ВСУ погибла местная жительница, еще двое пострадали. В Энергодаре ВСУ били по машине скорой помощи, пострадали два медика. Также накануне стало известно число жертв атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых. Следком возбудил дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, новости сво, новости