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ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области
ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026
ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области
Четыре человека погибли и 16 пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T09:12
2026-09-11T09:12
белгородская область
атаки всу
александр шуваев
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 16 пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Александр Шуваев.Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил губернатор.Всего за минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены 189 беспилотников. Также противник бил по мирным городам и селам из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.В ночь на пятницу два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область. Волгоград в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медикаАтака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
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РИА Новости Крым
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96
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белгородская область, атаки всу, александр шуваев, происшествия, россия, новости сво, новости
ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области

Четыре жителя Белгородской области погибли и 16 ранены из-за ударов ВСУ

09:12 11.09.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБелгородский округ под атаками беспилотников ВСУ
Белгородский округ под атаками беспилотников ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 16 пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

"Мы понесли потери. При целенаправленных атаках ВСУ в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя", - сообщил Шуваев с своем канале в МАКС

Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил губернатор.
Всего за минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены 189 беспилотников. Также противник бил по мирным городам и селам из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
В ночь на пятницу два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область. Волгоград в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.
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Белгородская областьАтаки ВСУАлександр ШуваевПроисшествияРоссияНовости СВОНовости
 
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