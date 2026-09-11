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ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области

ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026

ВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области

Четыре человека погибли и 16 пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T09:12

2026-09-11T09:12

2026-09-11T09:12

белгородская область

атаки всу

александр шуваев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 16 пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Александр Шуваев.Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил губернатор.Всего за минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены 189 беспилотников. Также противник бил по мирным городам и селам из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.В ночь на пятницу два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область. Волгоград в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медикаАтака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, атаки всу, александр шуваев, происшествия, россия, новости сво, новости