https://crimea.ria.ru/20260911/v-rossii-zapustili-edinuyu-liniyu-psikhologicheskoy-pomoschi-dlya-shkolnikov-1159301393.html

В России запустили единую линию психологической помощи для школьников

В России запустили единую линию психологической помощи для школьников - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В России запустили единую линию психологической помощи для школьников

В России запустили единую круглосуточную линию психологической помощи для школьников, их родителей и учителей. Об этом в пятницу сообщили в Минпросвещения... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T17:40

2026-09-11T17:40

2026-09-11T17:40

школа

минпросвещения рф

сергей кравцов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В России запустили единую круглосуточную линию психологической помощи для школьников, их родителей и учителей. Об этом в пятницу сообщили в Минпросвещения России.Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, отметили в министерстве.Профильное министерство будет помогать справляться с проблемными ситуациями, заверил он.Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 годуОнищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменцииВ России ввели в эксплуатацию 17 новых школ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, минпросвещения рф, сергей кравцов, новости