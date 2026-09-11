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В России запустили единую линию психологической помощи для школьников
В России запустили единую линию психологической помощи для школьников - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В России запустили единую линию психологической помощи для школьников
В России запустили единую круглосуточную линию психологической помощи для школьников, их родителей и учителей. Об этом в пятницу сообщили в Минпросвещения... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T17:40
2026-09-11T17:40
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школа
минпросвещения рф
сергей кравцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В России запустили единую круглосуточную линию психологической помощи для школьников, их родителей и учителей. Об этом в пятницу сообщили в Минпросвещения России.Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, отметили в министерстве.Профильное министерство будет помогать справляться с проблемными ситуациями, заверил он.Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все школы в России приведут в нормативное состояние к 2030 годуОнищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменцииВ России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
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школа, минпросвещения рф, сергей кравцов, новости
В России запустили единую линию психологической помощи для школьников
В России запустили единую линию психологической помощи для школьников, их семей и учителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В России запустили единую круглосуточную линию психологической помощи для школьников, их родителей и учителей. Об этом в пятницу сообщили в Минпросвещения России.
"Министерство просвещения РФ запустило линию психологической помощи "Школа доверия". По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях", – говорится в сообщении.
Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, отметили в министерстве.
"На линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопрос и получить квалифицированную помощь. Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации", – цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Профильное министерство будет помогать справляться с проблемными ситуациями, заверил он.
Ранее сообщалось
, что Минпросвещения готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы.
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