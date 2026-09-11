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В пятницу в Ялте будет громко
В пятницу в Ялте будет громко - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В пятницу в Ялте будет громко
В пятницу, 11 сентября, в западной части Большой Ялты может быть громко – военные проводят учения. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T15:50
2026-09-11T15:50
2026-09-11T15:50
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крым
учения
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 11 сентября, в западной части Большой Ялты может быть громко – военные проводят учения. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Также, об учения военных в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, учения, безопасность
В пятницу в Ялте будет громко
В Ялте громко – идут учения