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В пятницу в Ялте будет громко - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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В пятницу в Ялте будет громко
В пятницу в Ялте будет громко - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В пятницу в Ялте будет громко
В пятницу, 11 сентября, в западной части Большой Ялты может быть громко – военные проводят учения. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T15:50
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ялта
крым
учения
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 11 сентября, в западной части Большой Ялты может быть громко – военные проводят учения. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Также, об учения военных в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, учения, безопасность
В пятницу в Ялте будет громко

В Ялте громко – идут учения

15:50 11.09.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль
Вид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 11 сентября, в западной части Большой Ялты может быть громко – военные проводят учения. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.
"В западном районе муниципального округа может быть шумно. Проводятся учения", – говорится в сообщении.
Также, об учения военных в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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ЯлтаКрымУченияБезопасность
 
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