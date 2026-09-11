https://crimea.ria.ru/20260911/v-krymu-letali-na-paraplanakh-bez-razresheniya--prokuratura-oshtrafovala-pilotov-1159305598.html

В Крыму летали на парапланах без разрешения – прокуратура оштрафовала пилотов

В Крыму летали на парапланах без разрешения – прокуратура оштрафовала пилотов - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В Крыму летали на парапланах без разрешения – прокуратура оштрафовала пилотов

В Крыму пилотами, которые летали на парапланах у горы Клементьева без разрешительных документов, заинтересовалась Южная транспортная прокуратура, возбуждены... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T18:37

2026-09-11T18:37

2026-09-11T18:37

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происшествия

южная транспортная прокуратура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пилотами, которые летали на парапланах у горы Клементьева без разрешительных документов, заинтересовалась Южная транспортная прокуратура, возбуждены дела. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой выявлены два факта использования воздушного пространства на парапланах в районе горы Клементьева в отсутствие разрешения органа обслуживания воздушного движения", – говорится в сообщении.Прокурор в отношении пилотов возбудил дела об административных правонарушениях. Результаты их рассмотрения взяты на контроль надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что двое детей пострадали при столкновении парапланов в небе над Ставропольским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата РоссииРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространствеПожилой парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР

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2026

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новости крыма, крым, происшествия, южная транспортная прокуратура