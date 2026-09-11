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В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублей
В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублей
Общая сумма семейных выплат от Отделения СФР по Республике Крым с начала года составила около 696,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T07:12
2026-09-11T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Общая сумма семейных выплат от Отделения СФР по Республике Крым с начала года составила около 696,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.Новая мера поддержки действует с июня 2026 года и предоставляется работающим родителям с двумя и более детьми.Размер выплаты рассчитывается как разница между уплаченным за предыдущий год налогом на доходы физических лиц и налогом, исчисленным с того же дохода по ставке 6%. Средняя сумма выплат крымским родителям составляет порядка 28,4 тыс. рублей.Решение принимается в течение 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляются в течение пяти рабочих дней.Ранее сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Крыму назвали главные условия для повышения рождаемостиУсыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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социальный фонд россии, отделение социального фонда россии в севастополе, крым, новости крыма, семья, выплаты и компенсации, пособия и выплаты
В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублей

С начала года сумма выплат от СФР работающим родителям в Крыму составила почти 700 млн

07:12 11.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Общая сумма семейных выплат от Отделения СФР по Республике Крым с начала года составила около 696,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Выплаты от Отделения СФР по Республике Крым уже получили более 24,5 тысяч жителей региона. Общая сумма перечисленных средств превысила 696,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Новая мера поддержки действует с июня 2026 года и предоставляется работающим родителям с двумя и более детьми.
Размер выплаты рассчитывается как разница между уплаченным за предыдущий год налогом на доходы физических лиц и налогом, исчисленным с того же дохода по ставке 6%. Средняя сумма выплат крымским родителям составляет порядка 28,4 тыс. рублей.
"Подать заявление можно по 30 сентября включительно через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ", - уточнили в Соцфонде.
Решение принимается в течение 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляются в течение пяти рабочих дней.
Ранее сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала 2026 года.
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