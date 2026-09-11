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В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи

В пятницу, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль. В столицу Урала съехались гости из 190 стран, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T18:57

2026-09-11T18:57

2026-09-11T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль. В столицу Урала съехались гости из 190 стран, пишет РИА Новости.Всего на участие в фестивале поступило более 113 тысяч заявок.По информации Росмолодежи, на фестивале представят системы, которые позволяют увидеть очаги пожаров или доставить грузы в труднодоступные пункты. А на "контент-ферме" снимут передачу, в которой планируется угощать иностранцев блюдами русской кухни и смотреть на их реакцию.Всего, вставочное пространство представлено в трех павильонах и касается семи сфер жизни: среди них спорт, медицина, технологические лидерство, развитие человека и другое.Лекционных залов тоже три, каждый из которых посвящен одному из известных людей: Льву Яшину, Федору Достоевскому и Юрию Гагарину, два зала вместят по 450 человек, а третий – 800.Ранее сообщалось, что в этом году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.Фестиваль продлится до 17 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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