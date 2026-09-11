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Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы

Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы

DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T08:39

2026-09-11T08:39

2026-09-11T08:47

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, поражены DATA-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, обеспечивающие разгрузку и хранение грузов для ВСУ, морские суда, осуществляющие доставку военных грузов и горюче-смазочных материалов для украинских боевиков.Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – ЛавровРоссия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – ПутинЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине

украина

киев

киевская область

одесская область

хмельницкая область

днепропетровская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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