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Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы
Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы
DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:39
2026-09-11T08:47
украина
удары по украине
в мире
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, поражены DATA-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, обеспечивающие разгрузку и хранение грузов для ВСУ, морские суда, осуществляющие доставку военных грузов и горюче-смазочных материалов для украинских боевиков.Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – ЛавровРоссия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – ПутинЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
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украина, удары по украине, в мире, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, киев, киевская область, одесская область, хмельницкая область, днепропетровская область
Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы

На Украине групповым ударом поражены DATA-центры и логистические хабы в четырех областях

08:39 11.09.2026 (обновлено: 08:47 11.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты военной промышленности и логистические центры Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении.
В частности, поражены DATA-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, обеспечивающие разгрузку и хранение грузов для ВСУ, морские суда, осуществляющие доставку военных грузов и горюче-смазочных материалов для украинских боевиков.
Россия и дальше будет наносить удары по судам в Черном море, которые перевозят оружие и другие военные грузы для ВСУ, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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