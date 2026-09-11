https://crimea.ria.ru/20260911/svyaz-5g-zapuschena-v-rossii---1159283570.html

Связь 5G запущена в России

Связь 5G запущена в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Связь 5G запущена в России

"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T09:30

2026-09-11T09:30

2026-09-11T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен - РИА Новости Крым. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры.В запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие главы "Мегафона" Хачатур Помбухчан, "Билайна" Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова.В ведомстве добавили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре — "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон". Также новую сеть запустили в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске Т2, в Уфе - МТС, а в Ярославле - "Билайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минцифры рф, новости, россия, мобильная связь