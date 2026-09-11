https://crimea.ria.ru/20260911/svyaz-5g-zapuschena-v-rossii---1159283570.html
Связь 5G запущена в России
Связь 5G запущена в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Связь 5G запущена в России
"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T09:30
2026-09-11T09:30
2026-09-11T09:30
минцифры рф
новости
россия
мобильная связь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/38/1116723807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_636271f6e7eee3540f3aac2c8fdca3c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен - РИА Новости Крым. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры.В запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие главы "Мегафона" Хачатур Помбухчан, "Билайна" Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова.В ведомстве добавили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре — "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон". Также новую сеть запустили в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске Т2, в Уфе - МТС, а в Ярославле - "Билайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/38/1116723807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bfad5bc40b49144432bb35750911d3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минцифры рф, новости, россия, мобильная связь
Связь 5G запущена в России
В 16 городах России запущена связь 5G - Минцифры
СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен - РИА Новости Крым. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры.
"По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы "большой четверки", - сообщило ведомство.
В запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие главы "Мегафона" Хачатур Помбухчан, "Билайна" Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова.
В ведомстве добавили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.
Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре — "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон". Также новую сеть запустили в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске Т2, в Уфе - МТС, а в Ярославле - "Билайн".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.