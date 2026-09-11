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Связь 5G запущена в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Связь 5G запущена в России
Связь 5G запущена в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Связь 5G запущена в России
"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T09:30
2026-09-11T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен - РИА Новости Крым. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры.В запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие главы "Мегафона" Хачатур Помбухчан, "Билайна" Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова.В ведомстве добавили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре — "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон". Также новую сеть запустили в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске Т2, в Уфе - МТС, а в Ярославле - "Билайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минцифры рф, новости, россия, мобильная связь
Связь 5G запущена в России

В 16 городах России запущена связь 5G - Минцифры

09:30 11.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка смотрит в мобильный телефон на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве.
Девушка смотрит в мобильный телефон на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 сен - РИА Новости Крым. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Об этом сообщает Минцифры.

"По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы "большой четверки", - сообщило ведомство.

В запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие главы "Мегафона" Хачатур Помбухчан, "Билайна" Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова.
В ведомстве добавили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.
Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре — "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон". Также новую сеть запустили в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске Т2, в Уфе - МТС, а в Ярославле - "Билайн".
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