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Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина

Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина

В Севастополе за незаконную рубку можжевельника задержан мужичина, его противоправные действия нанесли ущерб природе на сумму более одного миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T09:54

2026-09-11T09:54

2026-09-11T09:54

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севастополь

вырубка деревьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе за незаконную рубку можжевельника задержан мужичина, его противоправные действия нанесли ущерб природе на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.О вырубленных деревьях в районе Большой севастопольской тропы сообщил неравнодушный местный житель."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 39-летний местный житель", - говорится в сообщении.Мужчина срубил три дерева, распилил их и вывез на свой участок в садовом товариществе. При этом никаких разрешительных документов на рубку деревьев у него, предварительно, не было.По словам задержанного, он заметил, что после непогоды деревья сильно наклонились к земле, и он решил их убрать, действуя якобы из благих намерений.По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет заключения. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.Ранее сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Ущерб превысил 2,4 млн рублей. Также сообщалось, что исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгодыС арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике ЛаспиДва экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, вырубка деревьев, полиция севастополя, природа, экология, новости севастополя