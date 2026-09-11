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Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина
Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина
В Севастополе за незаконную рубку можжевельника задержан мужичина, его противоправные действия нанесли ущерб природе на сумму более одного миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T09:54
2026-09-11T09:54
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севастополь
вырубка деревьев
полиция севастополя
природа
экология
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе за незаконную рубку можжевельника задержан мужичина, его противоправные действия нанесли ущерб природе на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.О вырубленных деревьях в районе Большой севастопольской тропы сообщил неравнодушный местный житель."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 39-летний местный житель", - говорится в сообщении.Мужчина срубил три дерева, распилил их и вывез на свой участок в садовом товариществе. При этом никаких разрешительных документов на рубку деревьев у него, предварительно, не было.По словам задержанного, он заметил, что после непогоды деревья сильно наклонились к земле, и он решил их убрать, действуя якобы из благих намерений.По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет заключения. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.Ранее сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Ущерб превысил 2,4 млн рублей. Также сообщалось, что исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгодыС арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике ЛаспиДва экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион
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крым, севастополь, вырубка деревьев, полиция севастополя, природа, экология, новости севастополя
Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчина

В Севастополе за незаконную рубку можжевельника на миллион рублей задержан мужчина

09:54 11.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе за незаконную рубку можжевельника задержан мужичина, его противоправные действия нанесли ущерб природе на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
О вырубленных деревьях в районе Большой севастопольской тропы сообщил неравнодушный местный житель.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 39-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Мужчина срубил три дерева, распилил их и вывез на свой участок в садовом товариществе. При этом никаких разрешительных документов на рубку деревьев у него, предварительно, не было.
По словам задержанного, он заметил, что после непогоды деревья сильно наклонились к земле, и он решил их убрать, действуя якобы из благих намерений.

"В результате его противоправных действий причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей. Фрагменты стволов деревьев изъяты и направлены на экспертизу", - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет заключения. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Ущерб превысил 2,4 млн рублей. Также сообщалось, что исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.
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