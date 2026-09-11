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Сражение у Тендровской косы – инфографика - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260911/srazhenie-u-tendrovskoy-kosy--infografika-1149354469.html
Сражение у Тендровской косы – инфографика
Сражение у Тендровской косы – инфографика - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Сражение у Тендровской косы – инфографика
236 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T06:48
2026-09-11T06:05
инфографика
россия
история
федор ушаков
турция
дунай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 236 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши.Турецкая эскадра состояла из 14 линейных кораблей, восьми фрегатов и 23 вспомогательных судов. Эскадра Ушакова располагала десятью линейными кораблями, шестью фрегатами, одним бомбардирским кораблем и 20 вспомогательными судами.В ходе двухдневного сражения турки потеряли около двух тысяч человек убитыми, три линейных корабля и три малых судна, в то время как потери русской эскадры составляли 21 человек убитыми и 25 ранеными.Решительная победа русского флота заставила турок снять блокаду Дуная и создала благоприятные условия для наступления русской армии и флота в этом регионе. Контр-адмирал Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.В память об этом 11 сентября отмечается День воинской славы России. Подробнее о сражении – в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографикаСражение на Черной речке: роковое поражение русской армииПервый морской парад-смотр в России – инфографика
https://radiosputnik-crimea.ru/20260909/krymskaya-voyna-dala-simferopolyu-tolchok-dlya-buduschego-razvitiya---istorik-1159184151.html
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россия, история, федор ушаков, турция, дунай
Сражение у Тендровской косы – инфографика

Сражение у мыса Тендра в инфографике РИА Новости Крым

06:48 11.09.2026
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. 236 лет назад около Тендровской косы в Черном море состоялось сражение русской эскадрой под командованием Федора Ушакова и турецкой под командованием Хусейн-паши.
Турецкая эскадра состояла из 14 линейных кораблей, восьми фрегатов и 23 вспомогательных судов. Эскадра Ушакова располагала десятью линейными кораблями, шестью фрегатами, одним бомбардирским кораблем и 20 вспомогательными судами.
В ходе двухдневного сражения турки потеряли около двух тысяч человек убитыми, три линейных корабля и три малых судна, в то время как потери русской эскадры составляли 21 человек убитыми и 25 ранеными.
Решительная победа русского флота заставила турок снять блокаду Дуная и создала благоприятные условия для наступления русской армии и флота в этом регионе. Контр-адмирал Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.
В память об этом 11 сентября отмечается День воинской славы России. Подробнее о сражении – в инфографике РИА Новости Крым.
Сражение у Тендры – инфографикаСражение у Тендры – инфографика
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