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Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ
Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ
Единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Об РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T16:48
2026-09-11T16:56
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.Губернатор напомнил, что бизнесу необходимо соблюсти ряд условий. В первую очередь – сохранить не менее 80% штатной численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года (для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение не более чем на двух человек). Также необходимо сохранить регистрацию в Севастополе по состоянию на 15 сентября 2027 года.Заявки принимаются в электронном виде на региональном портале grant.sev.gov.ru с авторизацией через ЕСИА.Ранее Михаил Развожаев сообщил, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеВ Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, выплаты и компенсации, господдержка
Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ

На счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ

16:48 11.09.2026 (обновлено: 16:56 11.09.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Начались выплаты единовременной субсидии для предприятий туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. С середины августа поступило около 700 заявок. Сегодня первые заявители уже получат деньги на свои расчетные счета", – написал в своем канале в МАКС глава города.
Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.
Губернатор напомнил, что бизнесу необходимо соблюсти ряд условий. В первую очередь сохранить не менее 80% штатной численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года (для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение не более чем на двух человек). Также необходимо сохранить регистрацию в Севастополе по состоянию на 15 сентября 2027 года.
Заявки принимаются в электронном виде на региональном портале grant.sev.gov.ru с авторизацией через ЕСИА.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.
В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевВыплаты и компенсацииГосподдержка
 
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