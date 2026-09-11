https://crimea.ria.ru/20260911/serbiya-zainteresovana-v-partnerstve-s-sevastopolem-v-otrasli-vinodeliya-1159308404.html

Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия

Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия

Республика Сербская заинтересована в сотрудничестве с Россией в отрасли виноградарства и виноделия и рассматривает Севастополь как перспективный регион для... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T19:32

2026-09-11T19:32

2026-09-11T19:32

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Республика Сербская заинтересована в сотрудничестве с Россией в отрасли виноградарства и виноделия и рассматривает Севастополь как перспективный регион для развития ряда совместных проектов. Об этом на полях семинара "Комплексный анализ винограда с помощью молекулярно-генетических методов", который проходит в городе федерального значения, сообщила начальник управления внешнеэкономической деятельности и развития экспорта департамента экономического развития Севастополя Наталья Василевская.В частности, по словам Василевской, в 2026 году правительство Севастополя передало для обсуждения на рабочей группе межправкомиссии России и Республики Сербской (Босния и Герцеговина) предложения от нашего региона, касающиеся перспектив совместных российско-сербских проектов в отрасли виноградарства и виноделия и получили положительный отклик от Белграда.Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФВасилевская подчеркнула, что наука – одно ключевых направлений, которое было есть и остается приоритетным для развития в том числе экономического блока страны в целом и региона в частности, а потому речь в рамках проектов может идти в том числе о совместных научных изысканиях и обмене опытом.В мае 2026 года в ходе встречи, посвященной развитию сотрудничества в сфере кино, телевидения, дистрибуции контента и также идеи совместных проектов Сербии и России министр культуры Республики Сербия Никола Селакович заявил, что Белград заинтересован в развитии совместных медиапроектов с РФ, в том числе направленных на продвижение туристического потенциала страны, и приветствует конкретные практические шаги и предложения от партнеров.Школа-семинар "Комплексный анализ винограда с помощью молекулярно-генетических методов" проходит в Севастополе в рамках IV Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность". Она работает в городе федерального значения с 7 по 12 сентября и посвящена 155-летию Севастопольской биологической станции – Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.В мероприятиях принимают участие в очном и онлайн формате около 200 ученых из России и зарубежья. Традиционно в рамках конференции работают образовательные площадки, в частности IV Всероссийская школа "Передовые отечественные молекулярно-генетические технологии".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического винограда27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в СевастополеПервое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, сербия, виноделие, сотрудничество