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Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT
Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT
Сербия открыта для сотрудничества с Севастополем в области науки и технологий, в частности в сфере IT. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T20:11
2026-09-11T20:11
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Сербия открыта для сотрудничества с Севастополем в области науки и технологий, в частности в сфере IT. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте экономического развития Севастополя с ссылкой на договоренности по итогам первого заседания Рабочей группы по региональному сотрудничеству между РФ и Республикой Сербской Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.В сообщении уточняется, что первое заседание Рабочей группы по региональному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Сербской Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству состоялось в июне 2026 года в городе Баня-Луке (Сербия).В развитие договоренностей, достигнутых по итогам этого мероприятия, Республика Сербская открыта к сотрудничеству с Севастополем, сообщили в правительстве города.В первую очередь речь идет об обмене опытом и примерами хорошей практики в области виноградарства, виноделия и развития винного туризма, отметили в профильном департаменте.Ранее начальник управления внешнеэкономической деятельности и развития экспорта департамента экономического развития Севастополя Наталья Василевская, выступая на полях семинара "Комплексный анализ винограда с помощью молекулярно-генетических методов" в Севастополе, рассказала, что Республика Сербская заинтересована в сотрудничестве с Россией в отрасли виноградарства и виноделия и рассматривает Севастополь как перспективный полигон для развития ряда совместных проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республикиВзаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут – ПутинМеждународное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастополь, сербия, it-технологии, наука и технологии
Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT

Белград и Севастополь обсуждают перспективы сотрудничества в области науки и IT-технологий

20:11 11.09.2026
 
© Фото сгенерировано искусственным интеллектомИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото сгенерировано искусственным интеллектом
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Сербия открыта для сотрудничества с Севастополем в области науки и технологий, в частности в сфере IT. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте экономического развития Севастополя с ссылкой на договоренности по итогам первого заседания Рабочей группы по региональному сотрудничеству между РФ и Республикой Сербской Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.
В сообщении уточняется, что первое заседание Рабочей группы по региональному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Сербской Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству состоялось в июне 2026 года в городе Баня-Луке (Сербия).
В развитие договоренностей, достигнутых по итогам этого мероприятия, Республика Сербская открыта к сотрудничеству с Севастополем, сообщили в правительстве города.
В первую очередь речь идет об обмене опытом и примерами хорошей практики в области виноградарства, виноделия и развития винного туризма, отметили в профильном департаменте.
"Дополнительно рассматриваются направления сотрудничества в науке и технологиях (взаимодействие Научно-технологического парка Республики Сербской с ИТ-парком Севастополя), – сказано в сообщении.
Ранее начальник управления внешнеэкономической деятельности и развития экспорта департамента экономического развития Севастополя Наталья Василевская, выступая на полях семинара "Комплексный анализ винограда с помощью молекулярно-генетических методов" в Севастополе, рассказала, что Республика Сербская заинтересована в сотрудничестве с Россией в отрасли виноградарства и виноделия и рассматривает Севастополь как перспективный полигон для развития ряда совместных проектов.
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