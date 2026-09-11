https://crimea.ria.ru/20260911/rossiya-nanesla-sem-gruppovykh-udarov-po-infrastrukture-vsu--1159288940.html

Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T12:15

2026-09-11T12:15

2026-09-11T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в ходе ночных групповых ударов поражены логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и дата-центр в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабыРоссия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – КремльМассированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ

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украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, украина