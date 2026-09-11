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Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:15
2026-09-11T12:15
2026-09-11T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в ходе ночных групповых ударов поражены логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и дата-центр в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабыРоссия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – КремльМассированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ
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россия, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, украина
Россия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли массированный и 6 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ