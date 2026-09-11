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Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком
Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком
В Крыму в ходе конфликта мужчина распылил в лицо своему оппоненту содержимое перцового баллончика. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T11:22
2026-09-11T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в ходе конфликта мужчина распылил в лицо своему оппоненту содержимое перцового баллончика. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном главке МВД.Так, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между двумя мужчинами. На кадрах видно, что один из участников инцидента распылил содержимое перцового баллончика в лицо второму. Возможной причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения между соседями, возникшие на фоне нарушения тишины, отметили в МВД.По итогам проверки действиям сторон конфликта будет дана правовая оценка в соответствии с российским законодательством, добавили в пресс-службе ведомства.При этом в соцсетях сообщают, что один из участников ссоры – это тренер крымской сборной. Однако официального подтверждения этой информации нет.Ранее сообщалось, что житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застольяЖитель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком

В Крыму полиция начала проверку по факту конфликта с применение перцового баллончика

11:22 11.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПолиция в Крыму
Полиция в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в ходе конфликта мужчина распылил в лицо своему оппоненту содержимое перцового баллончика. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном главке МВД.
Так, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между двумя мужчинами. На кадрах видно, что один из участников инцидента распылил содержимое перцового баллончика в лицо второму. Возможной причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения между соседями, возникшие на фоне нарушения тишины, отметили в МВД.
"Сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Потерпевшему назначена судебно‑медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении.
По итогам проверки действиям сторон конфликта будет дана правовая оценка в соответствии с российским законодательством, добавили в пресс-службе ведомства.
При этом в соцсетях сообщают, что один из участников ссоры – это тренер крымской сборной. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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