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Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком

Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком

В Крыму в ходе конфликта мужчина распылил в лицо своему оппоненту содержимое перцового баллончика. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T11:22

2026-09-11T11:22

2026-09-11T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в ходе конфликта мужчина распылил в лицо своему оппоненту содержимое перцового баллончика. По данному факту начата проверка, сообщили в региональном главке МВД.Так, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между двумя мужчинами. На кадрах видно, что один из участников инцидента распылил содержимое перцового баллончика в лицо второму. Возможной причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения между соседями, возникшие на фоне нарушения тишины, отметили в МВД.По итогам проверки действиям сторон конфликта будет дана правовая оценка в соответствии с российским законодательством, добавили в пресс-службе ведомства.При этом в соцсетях сообщают, что один из участников ссоры – это тренер крымской сборной. Однако официального подтверждения этой информации нет.Ранее сообщалось, что житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застольяЖитель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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