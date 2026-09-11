https://crimea.ria.ru/20260911/putin-vstretilsya-s-prezidentom-yuar-1159307593.html

Путин встретился с президентом ЮАР

Путин встретился с президентом ЮАР - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Путин встретился с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T18:22

2026-09-11T18:22

2026-09-11T18:29

саммит брикс в нью-дели

владимир путин (политик)

юар

россия

сирил рамафоса

сотрудничество

в мире

африка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в пятницу, 11 сентября, в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщается на канале президента России в МАКС.По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.О после ЮАР в МосквеВ свою очередь Рамафоса выразил надежду на увеличение товарооборота с Россией, пишет РИА Новости.По его словам, ЮАР надеется на скорое назначение своего посла в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономикеПутин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

юар

россия

африка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит брикс в нью-дели, владимир путин (политик), юар, россия, сирил рамафоса, сотрудничество, в мире, африка