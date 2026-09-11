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Путин встретился с президентом ЮАР
Путин встретился с президентом ЮАР - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин встретился с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T18:22
2026-09-11T18:22
2026-09-11T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в пятницу, 11 сентября, в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщается на канале президента России в МАКС.По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.О после ЮАР в МосквеВ свою очередь Рамафоса выразил надежду на увеличение товарооборота с Россией, пишет РИА Новости.По его словам, ЮАР надеется на скорое назначение своего посла в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономикеПутин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС
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саммит брикс в нью-дели, владимир путин (политик), юар, россия, сирил рамафоса, сотрудничество, в мире, африка
Путин встретился с президентом ЮАР
Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой
18:22 11.09.2026 (обновлено: 18:29 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в пятницу, 11 сентября, в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщается на канале президента России в МАКС.
"Отмечаем общность наших подходов к ключевым международным и региональным проблемам. Благодарны за поддержку российских инициатив в Организации Объединенных Наций", – сказал Путин.
По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.
"Ведем активную подготовку к третьему Саммиту Россия – Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября. В числе приоритетных тем – цифровые технологии, искусственный интеллект, мирный атом, независимые платежные системы, продовольственная безопасность", – перечислил президент России.
О после ЮАР в Москве
В свою очередь Рамафоса выразил надежду на увеличение товарооборота с Россией, пишет РИА Новости.
"Безусловно, товарооборот может быть и лучше, и мы можем развивать наши торговые отношения во многих отраслях. Нам необходимо будет уделить этому внимание", – сказал Рамафоса.
По его словам, ЮАР надеется на скорое назначение своего посла в Москве.
"Назначение посла ЮАР в Москве – крайне важный момент. Мы надеемся, что посол будет вскоре назначен", – подчеркнул Рамафоса.
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