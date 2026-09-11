https://crimea.ria.ru/20260911/putin-rossiya-i-egipet-prodolzhaet-realizatsiyu-krupnykh-proektov-1159310945.html
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T19:45
2026-09-11T19:45
2026-09-11T19:45
владимир путин (политик)
россия
египет
абдельфаттах сиси
сотрудничество
в мире
саммит брикс в нью-дели
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159310829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_c02f09f7976ca58d425322e8db2e980a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.Глава российского государства отметил, что Россия учитывает позицию Египта, выстраивая политику на Ближнем Востоке и на африканском континенте.С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр сельского хозяйства Оксана Лут, Министр экономического развития Максим Решетников и другие.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
россия
египет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159310829_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_076e803c255481866dd63c5f1f91c649.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, египет, абдельфаттах сиси, сотрудничество, в мире, саммит брикс в нью-дели, политика
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
Путин и президент Египта обсудили выполнение крупных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.
"Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты (России и Египта – ред.) реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности", – приводит слова Путина РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что Россия учитывает позицию Египта, выстраивая политику на Ближнем Востоке и на африканском континенте.
С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр сельского хозяйства Оксана Лут, Министр экономического развития Максим Решетников и другие.
Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию
, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили
ситуацию в Черноморском регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube