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Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T19:45
2026-09-11T19:45
владимир путин (политик)
россия
египет
абдельфаттах сиси
сотрудничество
в мире
саммит брикс в нью-дели
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.Глава российского государства отметил, что Россия учитывает позицию Египта, выстраивая политику на Ближнем Востоке и на африканском континенте.С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр сельского хозяйства Оксана Лут, Министр экономического развития Максим Решетников и другие.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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владимир путин (политик), россия, египет, абдельфаттах сиси, сотрудничество, в мире, саммит брикс в нью-дели, политика
Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов

Путин и президент Египта обсудили выполнение крупных проектов

19:45 11.09.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) во время встречи на полях саммита БРИКС в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) во время встречи на полях саммита БРИКС в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.
"Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты (России и Египта – ред.) реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности", – приводит слова Путина РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что Россия учитывает позицию Египта, выстраивая политику на Ближнем Востоке и на африканском континенте.
С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр сельского хозяйства Оксана Лут, Министр экономического развития Максим Решетников и другие.
Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе.
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Владимир Путин (политик)РоссияЕгипетАбдельфаттах СисиСотрудничествоВ миреСаммит БРИКС в Нью-ДелиПолитика
 
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