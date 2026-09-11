https://crimea.ria.ru/20260911/putin-rossiya-i-egipet-prodolzhaet-realizatsiyu-krupnykh-proektov-1159310945.html

Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов

Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов

Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T19:45

2026-09-11T19:45

2026-09-11T19:45

владимир путин (политик)

россия

египет

абдельфаттах сиси

сотрудничество

в мире

саммит брикс в нью-дели

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159310829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_c02f09f7976ca58d425322e8db2e980a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.Глава российского государства отметил, что Россия учитывает позицию Египта, выстраивая политику на Ближнем Востоке и на африканском континенте.С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр сельского хозяйства Оксана Лут, Министр экономического развития Максим Решетников и другие.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

египет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, египет, абдельфаттах сиси, сотрудничество, в мире, саммит брикс в нью-дели, политика