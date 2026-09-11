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Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Запущенные в российской экономике структурные изменения сделали ее сильной и устойчивой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях делового форума... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T16:10
2026-09-11T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Запущенные в российской экономике структурные изменения сделали ее сильной и устойчивой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях делового форума БРИКС в Нью-Дели.Глава государства подчеркнул, что в сложных условиях Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес. Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС.Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС. Вклад "большой семерки" составил всего 29%.По словам Путина, Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире. Вместе с партнерами формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор "Север – Юг".При этом глава российского государства сообщил, что в отношении РФ введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. При чем, сами инициаторы антироссийских санкций столкнулись с экономическим спадом. Экономика промышленного производства у стран ЕС за последние несколько лет снизилась на 8%, уточнил президент.Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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саммит брикс в нью-дели, новости, россия, в мире
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Путин на саммите БРИКС рассказал о структурных изменениях в российской экономике
16:10 11.09.2026 (обновлено: 16:12 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Запущенные в российской экономике структурные изменения сделали ее сильной и устойчивой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях делового форума БРИКС в Нью-Дели.
"В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге, в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые", – сказал Путин в ходе выступления.
Глава государства подчеркнул, что в сложных условиях Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес. Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС.
"Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных, российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС", – сказал российский президент.
Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС. Вклад "большой семерки" составил всего 29%.
"Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а "семерка" дала только 18%", – подчеркнул президент РФ.
По словам Путина, Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире. Вместе с партнерами формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор "Север – Юг".
При этом глава российского государства сообщил, что в отношении РФ введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. При чем, сами инициаторы антироссийских санкций столкнулись с экономическим спадом. Экономика промышленного производства у стран ЕС за последние несколько лет снизилась на 8%, уточнил президент.
Сегодня президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию
, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе с президентом ЮАР, премьер-министрами Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили
ситуацию в Черноморском регионе.
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