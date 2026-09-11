https://crimea.ria.ru/20260911/politicheskiy-rezhim-v-kieve-uydet-v-nebytie--medvedev-1159310275.html

Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев

Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев

Укомплектованность подразделений ВСУ на сегодня составляет 20-30%. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам рабочей... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T19:57

2026-09-11T19:57

2026-09-11T19:57

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Укомплектованность подразделений ВСУ на сегодня составляет 20-30%. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, о чем сообщается на его канале в МАКС."У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%", – отметил Медведев.Медведев подчеркнул, Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию и поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.Ранее Медведев заявил, что слухи о мобилизации в России – ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Необходимости в мобилизации нет, потому что темпы комплектования по контракту выше предполагаемых, пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваГермания встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – МедведевЧем закончится дипломатическое противостояние России и Германии

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дмитрий медведев, россия, украина, мнения