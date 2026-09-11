Рейтинг@Mail.ru
Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260911/politicheskiy-rezhim-v-kieve-uydet-v-nebytie--medvedev-1159310275.html
Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
Укомплектованность подразделений ВСУ на сегодня составляет 20-30%. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам рабочей... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T19:57
2026-09-11T19:57
дмитрий медведев
россия
украина
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_0:0:1339:753_1920x0_80_0_0_68871b4669affa13851a57c306369a38.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Укомплектованность подразделений ВСУ на сегодня составляет 20-30%. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, о чем сообщается на его канале в МАКС."У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%", – отметил Медведев.Медведев подчеркнул, Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию и поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.Ранее Медведев заявил, что слухи о мобилизации в России – ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Необходимости в мобилизации нет, потому что темпы комплектования по контракту выше предполагаемых, пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваГермания встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – МедведевЧем закончится дипломатическое противостояние России и Германии
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_41:0:1192:863_1920x0_80_0_0_7f29281d76eabbe439cb9cc6742c6d88.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, россия, украина, мнения
Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев

Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев рассказал об укомплектованности ВСУ

19:57 11.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Укомплектованность подразделений ВСУ на сегодня составляет 20-30%. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, о чем сообщается на его канале в МАКС.
"У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%", – отметил Медведев.
Он подчеркнул, военная машина противника будет уничтожена. "Их (Киева - ред.) политический режим все равно уйдет в небытие", – сказал зампредседателя Совета безопасности РФ.
Медведев подчеркнул, Россия должна довести до победного конца специальную военную операцию и поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.
Ранее Медведев заявил, что слухи о мобилизации в России – ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Необходимости в мобилизации нет, потому что темпы комплектования по контракту выше предполагаемых, пояснил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончится СВО – заявление Медведева
Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии
 
Дмитрий МедведевРоссияУкраинаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников
21:10В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
21:07Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
20:57В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
20:47Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
20:37Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
20:24В России появится центр продвижения русского языка за границей
20:11Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT
19:57Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
19:45Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
19:32Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия
19:22Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму
19:10От деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова
18:57В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи
18:46Будет ли в России новая волна мобилизации
18:37В Крыму летали на парапланах без разрешения – прокуратура оштрафовала пилотов
18:22Путин встретился с президентом ЮАР
18:05Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
17:55День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США
17:40В России запустили единую линию психологической помощи для школьников
Лента новостейМолния