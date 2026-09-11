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Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар
Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар
Начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T17:08
2026-09-11T17:08
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
симферополь
краснодар
адлер
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, из Адлера поезд будет отправляться в 12:33, из Краснодара – в 19:20 и прибывать в Керчь в 5:08. Когда откроют движение вглубь полуострова, поезд будет следовать до Симферополя и прибывать на вокзал в 10:45.В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12:40, а при действующем ограничении – из Керчи в 18:15. Прибытие в Краснодар – в 1:29, в Адлер – в 9:13, добавили в пресс-службе."Первый рейс по новому расписанию из Крыма состоится 2 октября, из Адлера – 7 октября. На участке между Керчью и Адлером поезд проследует через Тамань-Пассажирскую, Тимашевскую, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревскую, Лоо, Сочи и Хосту", – уточнили в компании.В составе будут одноэтажные вагоны – плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы и розетки для зарядки устройств, а в части вагонов – душ, добавили в ГСЭ.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. 21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка – ПетровоВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", симферополь, краснодар, адлер, железная дорога, новости, новости крыма
Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар

Поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар с октября

17:08 11.09.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Маршрут поезда изменится с октября", – сказано в сообщении.
По информации перевозчика, из Адлера поезд будет отправляться в 12:33, из Краснодара – в 19:20 и прибывать в Керчь в 5:08. Когда откроют движение вглубь полуострова, поезд будет следовать до Симферополя и прибывать на вокзал в 10:45.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12:40, а при действующем ограничении – из Керчи в 18:15. Прибытие в Краснодар – в 1:29, в Адлер – в 9:13, добавили в пресс-службе.
"Первый рейс по новому расписанию из Крыма состоится 2 октября, из Адлера – 7 октября. На участке между Керчью и Адлером поезд проследует через Тамань-Пассажирскую, Тимашевскую, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревскую, Лоо, Сочи и Хосту", – уточнили в компании.
В составе будут одноэтажные вагоны – плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы и розетки для зарядки устройств, а в части вагонов – душ, добавили в ГСЭ.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. 21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"СимферопольКраснодарАдлерЖелезная дорогаНовостиНовости Крыма
 
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