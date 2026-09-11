https://crimea.ria.ru/20260911/poezd-tavriya-iz-adlera-v-simferopol-pustyat-cherez-krasnodar-1159304332.html

Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар

Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар

Начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T17:08

2026-09-11T17:08

2026-09-11T17:08

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, из Адлера поезд будет отправляться в 12:33, из Краснодара – в 19:20 и прибывать в Керчь в 5:08. Когда откроют движение вглубь полуострова, поезд будет следовать до Симферополя и прибывать на вокзал в 10:45.В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12:40, а при действующем ограничении – из Керчи в 18:15. Прибытие в Краснодар – в 1:29, в Адлер – в 9:13, добавили в пресс-службе."Первый рейс по новому расписанию из Крыма состоится 2 октября, из Адлера – 7 октября. На участке между Керчью и Адлером поезд проследует через Тамань-Пассажирскую, Тимашевскую, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревскую, Лоо, Сочи и Хосту", – уточнили в компании.В составе будут одноэтажные вагоны – плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы и розетки для зарядки устройств, а в части вагонов – душ, добавили в ГСЭ.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. 21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка – ПетровоВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции

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адлер

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