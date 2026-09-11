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От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине
От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине - РИА Новости Крым, 11.09.2026
От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине
Логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и дата-центр в Киеве поражены в ходе ночных групповых ударов по Украине. Подробности о пораженных целях привели в Минобороны РФ.DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии России, сообщали в Минобороны РФ ранее.Как уточнили в военном ведомстве, в Киеве поражены дата-центр "Би-мобайл", обеспечивающий хранение обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.В Киевской области разбит логистический центр "Гостомель", используемый для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотников большой и средней дальности.В Одессе и Одесской области поражен завод автомобильных агрегатов, склад комплектующих для беспилотников иностранного производства, в порту Черноморск - два сухогруза с грузами для ВСУ, морской катер резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом для обеспечения ВСУ. Еще один сухогруз с военным грузом поражен на переходе морем в порт Одесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабыРоссия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – КремльМассированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, киев, киевская область, днепропетровская область, хмельницкая область, одесса, одесская область
От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине
В Минобороны назвали цели ночных групповых ударов по Украине
09:41 11.09.2026 (обновлено: 09:49 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и дата-центр в Киеве поражены в ходе ночных групповых ударов по Украине. Подробности о пораженных целях привели в Минобороны РФ.
DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии России, сообщали в Минобороны РФ ранее.
Как уточнили в военном ведомстве, в Киеве поражены дата-центр "Би-мобайл", обеспечивающий хранение обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.
В Киевской области разбит логистический центр "Гостомель", используемый для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотников большой и средней дальности.
"В Хмельницкой области поражен инновационный терминал логистического центра "Новая почта" в Хмельницком, используемый для хранения и распределения БПЛА самолетного типа и комплектующих к ним; в Днепропетровской области – логистический центр "Днепр", используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и комплектующих к ним", – перечислили в российском оборонном ведомстве.
В Одессе и Одесской области поражен завод автомобильных агрегатов, склад комплектующих для беспилотников иностранного производства, в порту Черноморск - два сухогруза с грузами для ВСУ, морской катер резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом для обеспечения ВСУ. Еще один сухогруз с военным грузом поражен на переходе морем в порт Одесса.
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