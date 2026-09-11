https://crimea.ria.ru/20260911/ot-kieva-do-khmelnitska--v-minoborony-perechislili-tseli-udara-po-ukraine-1159283874.html

От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине

От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине - РИА Новости Крым, 11.09.2026

От Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по Украине

Логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T09:41

2026-09-11T09:41

2026-09-11T09:49

министерство обороны рф

новости сво

украина

удары по украине

киев

киевская область

днепропетровская область

хмельницкая область

одесса

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_4856dfb2c3e44660185f1c80b9efaff8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Логистические центры в Гостомеле и Днепропетровске, завод автомобильных агрегатов и склад беспилотников в Одессе, а также три сухогруза в украинских портах и дата-центр в Киеве поражены в ходе ночных групповых ударов по Украине. Подробности о пораженных целях привели в Минобороны РФ.DATA-центры в Киеве и трех областях, портовая инфраструктура в Одессе и морские суда с грузами для ВСУ разбиты в ночь на пятницу групповыми ударами армии России, сообщали в Минобороны РФ ранее.Как уточнили в военном ведомстве, в Киеве поражены дата-центр "Би-мобайл", обеспечивающий хранение обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.В Киевской области разбит логистический центр "Гостомель", используемый для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотников большой и средней дальности.В Одессе и Одесской области поражен завод автомобильных агрегатов, склад комплектующих для беспилотников иностранного производства, в порту Черноморск - два сухогруза с грузами для ВСУ, морской катер резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом для обеспечения ВСУ. Еще один сухогруз с военным грузом поражен на переходе морем в порт Одесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабыРоссия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – КремльМассированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ

украина

киев

киевская область

днепропетровская область

хмельницкая область

одесса

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, киев, киевская область, днепропетровская область, хмельницкая область, одесса, одесская область