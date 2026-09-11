От деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова

Играть абсолютно разноплановые роли под силу далеко не многим артистам. Но не сегодняшнему юбиляру. За несколько десятков лет Федор Добронравов наконец-то оторвался от амплуа хохмача и весельчака и ему стали предлагать играть героев сложных характеров и большой драматичности. Любимому народом Народному артисту сегодня исполнилось 65 лет.Город Раневский и ЧеховаФедор Добронравов появился на свет в небольшом приморском городе Таганроге – том самом, где родились и Чехов, и Раневская. Но о Чехове Федор задумался гораздо позже, чем начал читать его в школе, ведь семья у Добронравовых была простая: отец – строитель, мама работала на хлебозаводе.Жили Добронравовы на окраине. Мальчик учился в школе не очень хорошо, зато отлично пел и активно участвовал в самодеятельности, хотя с детства был уверен – ему из школы прямая дорога на завод.Парня увлекал цирк, школьником Федор ходил в цирковую студию, а для того, чтобы быть физически выносливым, что необходимо для цирковой профессии, занимался и баскетболом, и боксом, и прыжками в воду…Поступать на циркача вознамерился в Московское цирковое училище на факультет клоунады. Но там ему дали от ворот поворот: пока срочную службу в армии не отслужишь, в училище дорога заказана.Служил в ВДВ – а куда еще с такими прекрасными физическими данными! Ведь, благодаря ДОСААФ, он еще и до армии имел в зачетной книжке несколько прыжков с парашютом.Заводские гудки ТаганрогаОтслужив, парень снова вернулся в Таганрог завидным женихом. Но к тому моменту его сердце было уже занято. Со своей будущей и единственной женой Ириной Федор познакомился еще в школе. Невеста дождалась жениха из армии, и они поженились через месяц после того, как поняли, что их чувства – на всю жизнь. За месяц до официальной росписи молодые обвенчались в церкви. Чтобы не было пересудов – поехали совершать таинство в Ростов-на-Дону.Добронравов после демобилизации, как и предполагал, пошел на завод: был слесарем-сборщиком механосборочных работ, работал и сварщиком, и оператором лаконаливочной машины – Таганрог был городом промышленным.Однажды после работы у заводских станков Добронравов пошел на спектакль Театра Сатиры, который был в городе на гастролях. Показывали "Вишневый сад" с Мироновым и Аросьевой в главных ролях. Мечтавший стать клоуном сварщик твердо решил быть артистом. Впервые артист Федор Добронравов вышел на сцену в театральной роли в родном Таганроге – как ученик Молодежного театра при Дворце культуры металлургов.Из Воронежа в МосквуНачалась новая эпопея – поступления в театральные институты. Житель Таганрога несколько раз пытался штурмовать профильные институты и училища Москвы. Не брали.И только в 1983 году Федор Добронравов стал студентом Воронежского института искусств. Еще учась, с сокурсниками они создали молодежный студенческий театр "Рубль", а после окончания культурного вуза работал в труппе Воронежского молодежного театра. В Воронеже же у Добронравовых родился второй сын Иван, первый – Виктор – появился на свет еще в Таганроге. Чтобы прокормить семью, будущая знаменитость ранним утром работал дворником в детсаду, а вечером выходил на сцену в необычных для сегодняшнего зрителя ролях: например, Воланда в "Мастере и Маргарите". Жена Ирина, которая тоже в юности мечтала стать актрисой, уступила мужу дорогу в профессии, а сама занималась воспитанием детей и подрабатывала как могла – вязальщицей в Доме быта, посудомойкой, воспитательницей.В 1990 году в Воронеж на гастроли приехал Константин Райкин. Он сходил в местный театр и сразу же сделал предложение Федору Добронравову и Сергею Дорогову стать актерами театра "Сатирикон".Москва слезам не верилаЖить при развале страны даже в столице было очень сложно, Добронравов подрабатывал уборщиком в Третьяковке.Его сын Виктор вспоминал, что папа очень много работал, играл по 32 спектакля в месяц, уходил, когда дети еще спали, а приходил, когда уже уснули."Чтобы чаще видеть отца, я массу времени проводил в театре: за кулисами, на репетициях, наблюдая за спектаклями, находясь за сценой. Возможно, поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь", – рассказывал Виктор, сам ставший впоследствии артистом, в интервью.Первое время в Москве семья жила в простом гостиничном номере. Чтобы приготовить детям горячее, главе семейства приходилось договариваться с горничными за театральные билеты закрыть глаза на готовку в номере, где во время варки супа или макарон широко открывали окна – чтоб запах не проникал в коридор.В "Сатириконе" Добронравов работал 10 лет и был счастлив – ведь он служил на одной сцене с такими величинами советского театрального искусства как Евгений Евстигнеев, Николай Волков, Татьяна Васильева. Тогда же понемногу начал сниматься в кино. С первым режиссером ему повезло, это был Сергей Урсуляк. С Урсуляком Добронравов прошел много кинопроектов.Сыграть соль русской землиДобронравов признавался, что никогда не просыпался знаменитым: "У меня путь длинный, все происходило постепенно, популярность настигала меня медленно".Сначала был Театр Сатиры, куда его пригласил лично Александр Ширвиндт. Потом Урсуляковская "Ликвидация", затем телепроект скетчей "6 кадров", а уже следом "Сваты". Добронравову тогда перевалило за полтинник. Но именно кино сделало его известным, хотя театр – это любовь Добронравова навсегда:И в кино, и в театре он часто играет роли простых русских, шукшинских мужиков. Например, отец курсанта Перепечки в сериале "Кадеты", или тот же сват Иван Будько, или деревенский старожил Гришка в ленте "Жили были", которую снял собственный продюсерский центр Федора Добронравова.Его Матвей Кузьмич, главный герой фильма "Сто верст до рассвета", тоже такой – из народа. Но насколько он не похож на Ивана Будько!Согласившись на роль Матвея Кузьмича, Добронравов прервал полуторагодовую паузу в постановках и съемках, вызванную проблемами со здоровьем. На роль самого старого Героя СССР его утвердили без проб. "Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье сыграть в таком фильме", – рассказывал артист.Добронравов убежден, что что эпизоды, связанные с войной и нацистами, сегодня звучат намного острее, чем раньше:Новые роли Народного артистаДумается, сегодняшний юбиляр очень рад переменам – от хохмачей к серьезным ролям. Ведь в интервью он не раз сетовал, что ему обидно играть комедию за комедией.Да и зритель, считает он, устал от развлечений, потому как в театре философские спектакли встречают забитые зрителями залы, люди хотят сопереживать: "Это же наша ментальность. Русским надо душами соприкасаться".Он очень хочет, чтобы русский кинематограф обернулся лицом к рабочему человеку и снимал ленты про вечные ценности, а не детективы.Но вот режиссеры как будто бы прислушались к актеру: все мы, зрители, с нетерпением ждем новых фильмов, в которых, как анонсировали, будет играть Добронравов. Среди них, например, "Капитанская дочка" по повести Пушкина и "Поле Куликово", где народный артист сыграет роль одного из любимых русских святых – Сергия Радонежского.Безответственный дед"Он действительно очень терпеливый, светлый, добрый человек. Плюс-минус такой, каким люди привыкли его видеть на экране. Может быть, менее яркий, потому что в жизни все немножечко по-другому", – так об отце отзывается его сын Виктор.Виктор тоже актер, как и его брат Иван, хотя Федор Добронравов не такой профессиональной судьбы хотел своим детям. И надежда была: Ивана увлекала живопись, а Виктор отлично учил языки и музыкально одарен. Но не сложилось. И теперь старший и младшие Добронравовы нередко работают в кадре и на сцене вместе. Что интересно, Виктор и Иван часто играют сыновей или персонажей Федора в молодости.Федор Добронравов уже трижды дед – не только в кино (намекаем на роли), но и жизни. У него три внучки."Мой папа – ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: ''Родители, воспитывайте детей, а я их буду баловать''. Он передает бесконечные сувениры, сладости, конфеты. Когда дедушка приезжает с подарками, то мы его ругаем. А он все равно детей балует", – в одном из бесед с журналистами рассказал об этой ипостаси папы Виктор Добронравов.Но как бы ни любил заслуженный и народный артист семью, жизнь страны ему не безразлична. В 2014 году он поддержал возвращение Крымского полуострова в состав России, за что ему был запрещен въезд на Украину. С началом СВО артист не раз принимал участие в концертах, которые проходили в военных госпиталях, и заверил, что ни он, ни его сыновья не собираются уезжать из России.А, если так, то мы ждем еще множество прекрасных ролей Федора Добронравова, ведь ему все они – от сержантов до священников – удаются одинаково хорошо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Играть абсолютно разноплановые роли под силу далеко не многим артистам. Но не сегодняшнему юбиляру. За несколько десятков лет Федор Добронравов наконец-то оторвался от амплуа хохмача и весельчака и ему стали предлагать играть героев сложных характеров и большой драматичности. Любимому народом Народному артисту сегодня исполнилось 65 лет.
Город Раневский и Чехова
Федор Добронравов появился на свет в небольшом приморском городе Таганроге – том самом, где родились и Чехов, и Раневская. Но о Чехове Федор задумался гораздо позже, чем начал читать его в школе, ведь семья у Добронравовых была простая: отец – строитель, мама работала на хлебозаводе.
"Когда я родился, отец часто пил и бил маму. И мы так, по соседям скрывались. Но когда мне исполнилось семь лет, батя поставил рюмку на стол и до гробовой доски больше не касался никогда", – в одном из своих многочисленных интервью рассказывал артист.
Жили Добронравовы на окраине. Мальчик учился в школе не очень хорошо, зато отлично пел и активно участвовал в самодеятельности, хотя с детства был уверен – ему из школы прямая дорога на завод.
"В восьмом классе я ушел из школы, думал пойти на завод, но у меня были друзья, которые там уже работали. Они мне сказали: "Ты че, дурачок, что ли? Успеешь поработать, иди обратно в школу, закончи 10 классов".
Парня увлекал цирк, школьником Федор ходил в цирковую студию, а для того, чтобы быть физически выносливым, что необходимо для цирковой профессии, занимался и баскетболом, и боксом, и прыжками в воду…
Поступать на циркача вознамерился в Московское цирковое училище на факультет клоунады. Но там ему дали от ворот поворот: пока срочную службу в армии не отслужишь, в училище дорога заказана.
Служил в ВДВ – а куда еще с такими прекрасными физическими данными! Ведь, благодаря ДОСААФ, он еще и до армии имел в зачетной книжке несколько прыжков с парашютом.
Федор Добронравов служил в ВДВ. Фото из соцсетей сына актера Ивана Добронравова
Федор Добронравов служил в ВДВ. Фото из соцсетей сына актера Ивана Добронравова
Заводские гудки Таганрога
Отслужив, парень снова вернулся в Таганрог завидным женихом. Но к тому моменту его сердце было уже занято. Со своей будущей и единственной женой Ириной Федор познакомился еще в школе. Невеста дождалась жениха из армии, и они поженились через месяц после того, как поняли, что их чувства – на всю жизнь. За месяц до официальной росписи молодые обвенчались в церкви. Чтобы не было пересудов – поехали совершать таинство в Ростов-на-Дону.
"Семья – самое святое, самое доброе, самое нежное, самое правильное, самое трепетное, самое неожиданное. Все самое, самое, самое, что первое с человеком происходит – происходит в семье. Первые звуки, первые шаги. Первое все. Первая любовь. Поэтому, конечно, семья – это, как бы банально это ни звучало, основа. Такая маленькая часть нашей страны, нашего мира", – и спустя много лет убежден артист.
Добронравов после демобилизации, как и предполагал, пошел на завод: был слесарем-сборщиком механосборочных работ, работал и сварщиком, и оператором лаконаливочной машины – Таганрог был городом промышленным.
Однажды после работы у заводских станков Добронравов пошел на спектакль Театра Сатиры, который был в городе на гастролях. Показывали "Вишневый сад" с Мироновым и Аросьевой в главных ролях. Мечтавший стать клоуном сварщик твердо решил быть артистом. Впервые артист Федор Добронравов вышел на сцену в театральной роли в родном Таганроге – как ученик Молодежного театра при Дворце культуры металлургов.
Из Воронежа в Москву
Началась новая эпопея – поступления в театральные институты. Житель Таганрога несколько раз пытался штурмовать профильные институты и училища Москвы. Не брали.
"Я в актерское ремесло влезал долгие годы. Меня гнали со всех театральных училищ. Я не умею показываться. Помню, шел по Арбату и плакал. И сам себе говорил: "В жизни больше никогда не пойду". Проходил год, и я опять приходил", – о пути к достижению поставленной цели рассказывал артист.
И только в 1983 году Федор Добронравов стал студентом Воронежского института искусств. Еще учась, с сокурсниками они создали молодежный студенческий театр "Рубль", а после окончания культурного вуза работал в труппе Воронежского молодежного театра.
В Воронеже же у Добронравовых родился второй сын Иван, первый – Виктор – появился на свет еще в Таганроге. Чтобы прокормить семью, будущая знаменитость ранним утром работал дворником в детсаду, а вечером выходил на сцену в необычных для сегодняшнего зрителя ролях: например, Воланда в "Мастере и Маргарите". Жена Ирина, которая тоже в юности мечтала стать актрисой, уступила мужу дорогу в профессии, а сама занималась воспитанием детей и подрабатывала как могла – вязальщицей в Доме быта, посудомойкой, воспитательницей.
Ирина, Иван и Виктор Добронравовы. Фото из соцсетей Виктора Добронравова
Ирина, Иван и Виктор Добронравовы. Фото из соцсетей Виктора Добронравова
В 1990 году в Воронеж на гастроли приехал Константин Райкин. Он сходил в местный театр и сразу же сделал предложение Федору Добронравову и Сергею Дорогову стать актерами театра "Сатирикон".
"19 августа 1991 года мы запечатали коробки с вещами, как сейчас помню, и отправились из Таганрога в Москву. Мы приехали, включили телевизор, а тут танки ездят возле Белого дома. Теща ревет, как белуга: "Вы куда поехали?!" Но ничего, освоились, тещу успокоили", – рассказывал Добронравов о тех временах.
Москва слезам не верила
Жить при развале страны даже в столице было очень сложно, Добронравов подрабатывал уборщиком в Третьяковке.
"В пять утра я ехал на Крымский вал, мыл свою территорию – большой зал, а потом бежал к 10 часам в театр. Но была в этом и обратная сторона медали – я посмотрел много выставок. То, что наша семья пережила все эти сложности – заслуга моей жены. Я очень много работал и говорил ей: "Потерпи, потерпи еще чуть-чуть". И она так с периодичностью в десять лет спрашивала: "Сколько еще терпеть?" Я отвечал, что осталось совсем чуть-чуть. Слава Богу, она дотерпела", – всегда с теплотой отзывается Федор Добронравов о своей второй половине.
Его сын Виктор вспоминал, что папа очень много работал, играл по 32 спектакля в месяц, уходил, когда дети еще спали, а приходил, когда уже уснули.
Актер Федор Добронравов с сыновьями Виктором и Иваном. Фото из соцсетей Виктора Добронравова
Актер Федор Добронравов с сыновьями Виктором и Иваном. Фото из соцсетей Виктора Добронравова
"Чтобы чаще видеть отца, я массу времени проводил в театре: за кулисами, на репетициях, наблюдая за спектаклями, находясь за сценой. Возможно, поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь", – рассказывал Виктор, сам ставший впоследствии артистом, в интервью.
Первое время в Москве семья жила в простом гостиничном номере. Чтобы приготовить детям горячее, главе семейства приходилось договариваться с горничными за театральные билеты закрыть глаза на готовку в номере, где во время варки супа или макарон широко открывали окна – чтоб запах не проникал в коридор.
В "Сатириконе" Добронравов работал 10 лет и был счастлив – ведь он служил на одной сцене с такими величинами советского театрального искусства как Евгений Евстигнеев, Николай Волков, Татьяна Васильева. Тогда же понемногу начал сниматься в кино. С первым режиссером ему повезло, это был Сергей Урсуляк. С Урсуляком Добронравов прошел много кинопроектов.
"Урсуляк умеет сделать так, что артисту комфортно: к нам приезжали разные актеры и через пять минут работы на площадке говорили: "Как у вас хорошо…" Он умеет разрешить или запретить то, что считает ненужным, не обижая артиста. Урсуляк умеет сделать так, что мне потом кажется – это я придумал", – так отзывался о творческом партнере актер.
Алексей Якименко, капитан, старший оперуполномоченный Одесского уголовного розыска очень колоритно вышел в исполнении Добронравова в легендарной "Ликвидации"
Алексей Якименко, капитан, старший оперуполномоченный Одесского уголовного розыска очень колоритно вышел в исполнении Добронравова в легендарной "Ликвидации"
Сыграть соль русской земли
Добронравов признавался, что никогда не просыпался знаменитым: "У меня путь длинный, все происходило постепенно, популярность настигала меня медленно".
Сначала был Театр Сатиры, куда его пригласил лично Александр Ширвиндт. Потом Урсуляковская "Ликвидация", затем телепроект скетчей "6 кадров", а уже следом "Сваты". Добронравову тогда перевалило за полтинник. Но именно кино сделало его известным, хотя театр – это любовь Добронравова навсегда:
"Все, что я умею, – это театр. Да я и не знаю суперкиношных актеров. В театре я репетирую годами, оттачиваю интонации, голос, движения. В кино же пришел и за один раз, если умеешь, все делаешь. Это раньше уезжали на съемки на полгода в экспедицию, обживали костюмы, репетировали. В нашем кино уже давно никто ничего не репетирует. В кино, как и на телевидении, ты отдаешь то, что за долгие годы наработал в театре", – говорит артист.
И в кино, и в театре он часто играет роли простых русских, шукшинских мужиков. Например, отец курсанта Перепечки в сериале "Кадеты", или тот же сват Иван Будько, или деревенский старожил Гришка в ленте "Жили были", которую снял собственный продюсерский центр Федора Добронравова.
"Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях соль нашей земли, особый колорит и духовность. Конечно, деревню надо возрождать, надо плотно ею заняться, потому что именно там выстраиваются отношения, которые объединяют людей, в то время как город скорее разъединяет. Я сейчас большую часть времени провожу в Москве – в одном из крупнейших центров мира, но вокруг себя стараюсь строить как раз такие деревенские связи, и получается очень уютно", – считает Добронравов.
Его Матвей Кузьмич, главный герой фильма "Сто верст до рассвета", тоже такой – из народа. Но насколько он не похож на Ивана Будько!
Согласившись на роль Матвея Кузьмича, Добронравов прервал полуторагодовую паузу в постановках и съемках, вызванную проблемами со здоровьем. На роль самого старого Героя СССР его утвердили без проб. "Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье сыграть в таком фильме", – рассказывал артист.
Добронравов убежден, что что эпизоды, связанные с войной и нацистами, сегодня звучат намного острее, чем раньше:
"Противостояние уже не в учебнике истории, а рядом, очень близко. Мои родители сполна испытали ужас войны. Мать всю оккупацию провела в Таганроге. Отца вместе с его старшим братом фашисты угнали в концлагерь на территории Югославии. У них брали кровь для немецких солдат. Папа никогда не рассказывал подробностей про те годы, слишком тяжело. Знаю лишь, что удалось сбежать и через пять месяцев скитаний он пешком через леса вернулся на Родину", – делился артист с журналистами.
Очень хорошо актеру удалась роль нелюдимого Матвея Кузьмича Кузьмина – самого пожилого героя СССР.
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Очень хорошо актеру удалась роль нелюдимого Матвея Кузьмича Кузьмина – самого пожилого героя СССР.
Культовая роль Ивана Будько в сериале с множеством сезонов "Сваты" сделала Добронравова известным.
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Культовая роль Ивана Будько в сериале с множеством сезонов "Сваты" сделала Добронравова известным.
Начальник транспортного цеха – Федор Добронравов в ленте Сергея Урсуляка по произведениям Жванецкого "Одесский пароход"
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Начальник транспортного цеха – Федор Добронравов в ленте Сергея Урсуляка по произведениям Жванецкого "Одесский пароход"
Федор Добронравов в роли сержанта в авантюрной комедии "Бульварный переплет".
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Федор Добронравов в роли сержанта в авантюрной комедии "Бульварный переплет".
Федор Добронравов – капитан буксира в ленте Квартета И "День радио".
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Федор Добронравов – капитан буксира в ленте Квартета И "День радио".
1 из 5
Очень хорошо актеру удалась роль нелюдимого Матвея Кузьмича Кузьмина – самого пожилого героя СССР.
2 из 5
Культовая роль Ивана Будько в сериале с множеством сезонов "Сваты" сделала Добронравова известным.
3 из 5
Начальник транспортного цеха – Федор Добронравов в ленте Сергея Урсуляка по произведениям Жванецкого "Одесский пароход"
4 из 5
Федор Добронравов в роли сержанта в авантюрной комедии "Бульварный переплет".
5 из 5
Федор Добронравов – капитан буксира в ленте Квартета И "День радио".
Новые роли Народного артиста
Думается, сегодняшний юбиляр очень рад переменам – от хохмачей к серьезным ролям. Ведь в интервью он не раз сетовал, что ему обидно играть комедию за комедией.
"Я люблю комедию, я без нее жить не могу, я так и дома живу. Я пытаюсь быть веселым. Не всегда получается, но пытаюсь ситуацию разрешить как-то хотя бы через улыбку. Но нельзя все время есть борщ, как бы он прекрасен и вкусен ни был. Иногда хочется и каши поесть, и салат какой-нибудь", – проводил он аналогии.
Да и зритель, считает он, устал от развлечений, потому как в театре философские спектакли встречают забитые зрителями залы, люди хотят сопереживать: "Это же наша ментальность. Русским надо душами соприкасаться".
Он очень хочет, чтобы русский кинематограф обернулся лицом к рабочему человеку и снимал ленты про вечные ценности, а не детективы.
"В памяти простые советские картины, где нет вторых, третьих, двадцать пятых планов, никто никого не убивает и не спит в летаргическом сне полфильма. Мне странно, что не экранизируют Василия Макаровича Шукшина. Там много доброты, русской души – загадочной, непонятой, чудаковатой", – говорит артист.
Но вот режиссеры как будто бы прислушались к актеру: все мы, зрители, с нетерпением ждем новых фильмов, в которых, как анонсировали, будет играть Добронравов. Среди них, например, "Капитанская дочка" по повести Пушкина и "Поле Куликово", где народный артист сыграет роль одного из любимых русских святых – Сергия Радонежского.
Еще одна картина Добронравова "Чебурашка". роль - Валерий Завгородний, смотритель зоопарка, единственный друг Гены, всегда готовый прийти на помощь.
Еще одна картина Добронравова "Чебурашка". роль - Валерий Завгородний, смотритель зоопарка, единственный друг Гены, всегда готовый прийти на помощь.
Безответственный дед
"Он действительно очень терпеливый, светлый, добрый человек. Плюс-минус такой, каким люди привыкли его видеть на экране. Может быть, менее яркий, потому что в жизни все немножечко по-другому", – так об отце отзывается его сын Виктор.
Виктор тоже актер, как и его брат Иван, хотя Федор Добронравов не такой профессиональной судьбы хотел своим детям. И надежда была: Ивана увлекала живопись, а Виктор отлично учил языки и музыкально одарен. Но не сложилось. И теперь старший и младшие Добронравовы нередко работают в кадре и на сцене вместе. Что интересно, Виктор и Иван часто играют сыновей или персонажей Федора в молодости.
"Это лишний повод увидеть своих сыновей. Так они много работают, что мы крайне редко встречаемся. Крайне редко. И это ужасно. Я понимаю, что приходит время, когда мы идем на пенсию, а дети наши растут. А хочется еще как-то тактильно обняться, что-то друг другу сказать, это так редко бывает. Поэтому каждый фильм, в котором мы встречаемся, – это лишний повод вечерами посидеть, о чем-то пофилософствовать, что-то повспоминать", – говорит Добронравов-старший.
Добронравов в роли отца Вали в черной комедии "Изображая жертву".
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Добронравов в роли отца Вали в черной комедии "Изображая жертву".
В нескольких фильмах Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов" Федор Добронравов в разные годы сыграл денщика Меньшикова Федор Сурова, юродивого и разбойника.
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В нескольких фильмах Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов" Федор Добронравов в разные годы сыграл денщика Меньшикова Федор Сурова, юродивого и разбойника.
Актер Федор Добронравов в фильме "Возвращение мушкетеров" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Роль аббата д Олива.
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Актер Федор Добронравов в фильме "Возвращение мушкетеров" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Роль аббата д Олива.
Федор Добронравов в роли фотокорреспондента Михаила Жбанкова в ленте Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи" по произведениям Сергея Довлатова.
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Федор Добронравов в роли фотокорреспондента Михаила Жбанкова в ленте Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи" по произведениям Сергея Довлатова.
В семейной картине "На деревню дедушке-2" Добронравов играет вышедшего на пенсию дипломата-дедушку главного героя.
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В семейной картине "На деревню дедушке-2" Добронравов играет вышедшего на пенсию дипломата-дедушку главного героя.
В сериале "Мастодонт" Добронравов играет чиновника старой закалки из глубинки, решившего начать все сначала.
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В сериале "Мастодонт" Добронравов играет чиновника старой закалки из глубинки, решившего начать все сначала.
Комедийно-драматическая роль Добронравова в ленте Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича".
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Комедийно-драматическая роль Добронравова в ленте Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича".
1 из 7
Добронравов в роли отца Вали в черной комедии "Изображая жертву".
2 из 7
В нескольких фильмах Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов" Федор Добронравов в разные годы сыграл денщика Меньшикова Федор Сурова, юродивого и разбойника.
3 из 7
Актер Федор Добронравов в фильме "Возвращение мушкетеров" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Роль аббата д Олива.
4 из 7
Федор Добронравов в роли фотокорреспондента Михаила Жбанкова в ленте Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи" по произведениям Сергея Довлатова.
5 из 7
В семейной картине "На деревню дедушке-2" Добронравов играет вышедшего на пенсию дипломата-дедушку главного героя.
6 из 7
В сериале "Мастодонт" Добронравов играет чиновника старой закалки из глубинки, решившего начать все сначала.
7 из 7
Комедийно-драматическая роль Добронравова в ленте Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича".
Федор Добронравов уже трижды дед – не только в кино (намекаем на роли), но и жизни. У него три внучки.
"Мой папа – ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: ''Родители, воспитывайте детей, а я их буду баловать''. Он передает бесконечные сувениры, сладости, конфеты. Когда дедушка приезжает с подарками, то мы его ругаем. А он все равно детей балует", – в одном из бесед с журналистами рассказал об этой ипостаси папы Виктор Добронравов.
Но как бы ни любил заслуженный и народный артист семью, жизнь страны ему не безразлична. В 2014 году он поддержал возвращение Крымского полуострова в состав России, за что ему был запрещен въезд на Украину. С началом СВО артист не раз принимал участие в концертах, которые проходили в военных госпиталях, и заверил, что ни он, ни его сыновья не собираются уезжать из России.
А, если так, то мы ждем еще множество прекрасных ролей Федора Добронравова, ведь ему все они – от сержантов до священников – удаются одинаково хорошо.
Главный Дед Мороз – Федор Добронравов в новогоднем фильме "Корпорация Морозов"
Главный Дед Мороз – Федор Добронравов в новогоднем фильме "Корпорация Морозов"
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