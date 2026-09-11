https://crimea.ria.ru/20260911/ot-derevenskikh-khokhmachey-do-svyatykh-takie-raznye-roli-fedora-dobronravova-1159232398.html

От деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова

От деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова - РИА Новости Крым, 11.09.2026

От деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова

Играть абсолютно разноплановые роли под силу далеко не многим артистам. Но не сегодняшнему юбиляру. За несколько десятков лет Федор Добронравов наконец-то... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T19:10

2026-09-11T19:10

2026-09-11T19:17

кино

театр

искусство

театр сатиры

федор добронравов

звезды и судьбы

великая отечественная война

воронеж

москва

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Играть абсолютно разноплановые роли под силу далеко не многим артистам. Но не сегодняшнему юбиляру. За несколько десятков лет Федор Добронравов наконец-то оторвался от амплуа хохмача и весельчака и ему стали предлагать играть героев сложных характеров и большой драматичности. Любимому народом Народному артисту сегодня исполнилось 65 лет.Город Раневский и ЧеховаФедор Добронравов появился на свет в небольшом приморском городе Таганроге – том самом, где родились и Чехов, и Раневская. Но о Чехове Федор задумался гораздо позже, чем начал читать его в школе, ведь семья у Добронравовых была простая: отец – строитель, мама работала на хлебозаводе.Жили Добронравовы на окраине. Мальчик учился в школе не очень хорошо, зато отлично пел и активно участвовал в самодеятельности, хотя с детства был уверен – ему из школы прямая дорога на завод.Парня увлекал цирк, школьником Федор ходил в цирковую студию, а для того, чтобы быть физически выносливым, что необходимо для цирковой профессии, занимался и баскетболом, и боксом, и прыжками в воду…Поступать на циркача вознамерился в Московское цирковое училище на факультет клоунады. Но там ему дали от ворот поворот: пока срочную службу в армии не отслужишь, в училище дорога заказана.Служил в ВДВ – а куда еще с такими прекрасными физическими данными! Ведь, благодаря ДОСААФ, он еще и до армии имел в зачетной книжке несколько прыжков с парашютом.Заводские гудки ТаганрогаОтслужив, парень снова вернулся в Таганрог завидным женихом. Но к тому моменту его сердце было уже занято. Со своей будущей и единственной женой Ириной Федор познакомился еще в школе. Невеста дождалась жениха из армии, и они поженились через месяц после того, как поняли, что их чувства – на всю жизнь. За месяц до официальной росписи молодые обвенчались в церкви. Чтобы не было пересудов – поехали совершать таинство в Ростов-на-Дону.Добронравов после демобилизации, как и предполагал, пошел на завод: был слесарем-сборщиком механосборочных работ, работал и сварщиком, и оператором лаконаливочной машины – Таганрог был городом промышленным.Однажды после работы у заводских станков Добронравов пошел на спектакль Театра Сатиры, который был в городе на гастролях. Показывали "Вишневый сад" с Мироновым и Аросьевой в главных ролях. Мечтавший стать клоуном сварщик твердо решил быть артистом. Впервые артист Федор Добронравов вышел на сцену в театральной роли в родном Таганроге – как ученик Молодежного театра при Дворце культуры металлургов.Из Воронежа в МосквуНачалась новая эпопея – поступления в театральные институты. Житель Таганрога несколько раз пытался штурмовать профильные институты и училища Москвы. Не брали.И только в 1983 году Федор Добронравов стал студентом Воронежского института искусств. Еще учась, с сокурсниками они создали молодежный студенческий театр "Рубль", а после окончания культурного вуза работал в труппе Воронежского молодежного театра. В Воронеже же у Добронравовых родился второй сын Иван, первый – Виктор – появился на свет еще в Таганроге. Чтобы прокормить семью, будущая знаменитость ранним утром работал дворником в детсаду, а вечером выходил на сцену в необычных для сегодняшнего зрителя ролях: например, Воланда в "Мастере и Маргарите". Жена Ирина, которая тоже в юности мечтала стать актрисой, уступила мужу дорогу в профессии, а сама занималась воспитанием детей и подрабатывала как могла – вязальщицей в Доме быта, посудомойкой, воспитательницей.В 1990 году в Воронеж на гастроли приехал Константин Райкин. Он сходил в местный театр и сразу же сделал предложение Федору Добронравову и Сергею Дорогову стать актерами театра "Сатирикон".Москва слезам не верилаЖить при развале страны даже в столице было очень сложно, Добронравов подрабатывал уборщиком в Третьяковке.Его сын Виктор вспоминал, что папа очень много работал, играл по 32 спектакля в месяц, уходил, когда дети еще спали, а приходил, когда уже уснули."Чтобы чаще видеть отца, я массу времени проводил в театре: за кулисами, на репетициях, наблюдая за спектаклями, находясь за сценой. Возможно, поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь", – рассказывал Виктор, сам ставший впоследствии артистом, в интервью.Первое время в Москве семья жила в простом гостиничном номере. Чтобы приготовить детям горячее, главе семейства приходилось договариваться с горничными за театральные билеты закрыть глаза на готовку в номере, где во время варки супа или макарон широко открывали окна – чтоб запах не проникал в коридор.В "Сатириконе" Добронравов работал 10 лет и был счастлив – ведь он служил на одной сцене с такими величинами советского театрального искусства как Евгений Евстигнеев, Николай Волков, Татьяна Васильева. Тогда же понемногу начал сниматься в кино. С первым режиссером ему повезло, это был Сергей Урсуляк. С Урсуляком Добронравов прошел много кинопроектов.Сыграть соль русской землиДобронравов признавался, что никогда не просыпался знаменитым: "У меня путь длинный, все происходило постепенно, популярность настигала меня медленно".Сначала был Театр Сатиры, куда его пригласил лично Александр Ширвиндт. Потом Урсуляковская "Ликвидация", затем телепроект скетчей "6 кадров", а уже следом "Сваты". Добронравову тогда перевалило за полтинник. Но именно кино сделало его известным, хотя театр – это любовь Добронравова навсегда:И в кино, и в театре он часто играет роли простых русских, шукшинских мужиков. Например, отец курсанта Перепечки в сериале "Кадеты", или тот же сват Иван Будько, или деревенский старожил Гришка в ленте "Жили были", которую снял собственный продюсерский центр Федора Добронравова.Его Матвей Кузьмич, главный герой фильма "Сто верст до рассвета", тоже такой – из народа. Но насколько он не похож на Ивана Будько!Согласившись на роль Матвея Кузьмича, Добронравов прервал полуторагодовую паузу в постановках и съемках, вызванную проблемами со здоровьем. На роль самого старого Героя СССР его утвердили без проб. "Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье сыграть в таком фильме", – рассказывал артист.Добронравов убежден, что что эпизоды, связанные с войной и нацистами, сегодня звучат намного острее, чем раньше:Новые роли Народного артистаДумается, сегодняшний юбиляр очень рад переменам – от хохмачей к серьезным ролям. Ведь в интервью он не раз сетовал, что ему обидно играть комедию за комедией.Да и зритель, считает он, устал от развлечений, потому как в театре философские спектакли встречают забитые зрителями залы, люди хотят сопереживать: "Это же наша ментальность. Русским надо душами соприкасаться".Он очень хочет, чтобы русский кинематограф обернулся лицом к рабочему человеку и снимал ленты про вечные ценности, а не детективы.Но вот режиссеры как будто бы прислушались к актеру: все мы, зрители, с нетерпением ждем новых фильмов, в которых, как анонсировали, будет играть Добронравов. Среди них, например, "Капитанская дочка" по повести Пушкина и "Поле Куликово", где народный артист сыграет роль одного из любимых русских святых – Сергия Радонежского.Безответственный дед"Он действительно очень терпеливый, светлый, добрый человек. Плюс-минус такой, каким люди привыкли его видеть на экране. Может быть, менее яркий, потому что в жизни все немножечко по-другому", – так об отце отзывается его сын Виктор.Виктор тоже актер, как и его брат Иван, хотя Федор Добронравов не такой профессиональной судьбы хотел своим детям. И надежда была: Ивана увлекала живопись, а Виктор отлично учил языки и музыкально одарен. Но не сложилось. И теперь старший и младшие Добронравовы нередко работают в кадре и на сцене вместе. Что интересно, Виктор и Иван часто играют сыновей или персонажей Федора в молодости.Федор Добронравов уже трижды дед – не только в кино (намекаем на роли), но и жизни. У него три внучки."Мой папа – ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: ''Родители, воспитывайте детей, а я их буду баловать''. Он передает бесконечные сувениры, сладости, конфеты. Когда дедушка приезжает с подарками, то мы его ругаем. А он все равно детей балует", – в одном из бесед с журналистами рассказал об этой ипостаси папы Виктор Добронравов.Но как бы ни любил заслуженный и народный артист семью, жизнь страны ему не безразлична. В 2014 году он поддержал возвращение Крымского полуострова в состав России, за что ему был запрещен въезд на Украину. С началом СВО артист не раз принимал участие в концертах, которые проходили в военных госпиталях, и заверил, что ни он, ни его сыновья не собираются уезжать из России.А, если так, то мы ждем еще множество прекрасных ролей Федора Добронравова, ведь ему все они – от сержантов до священников – удаются одинаково хорошо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

кино, театр, искусство , театр сатиры, федор добронравов, звезды и судьбы, великая отечественная война, воронеж, москва, таганрог