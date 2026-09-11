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Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы
Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы
В ночь на пятницу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, в Севастополе работали сирены воздушной тревоги, а Крымский мост работал в штатном режиме... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:57
2026-09-11T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, в Севастополе работали сирены воздушной тревоги, а Крымский мост работал в штатном режиме. Утром на полуострове сохраняются ограничения потребления электроэнергии.В Севастополе вечером военные отразили налет украинских беспилотников. Вновь воздушную тревогу объявили в регионе в 21:20. Опасность сохранялась в течение часа.Крымский мост работал в штатном режиме. В течение ночи движение транспорта не ограничивалось. К утру пятницы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.11 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах. Энергетики круглосуточно восстанавливают энергосистему.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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7 495 645-6601
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Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы

08:57 11.09.2026
 
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Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, в Севастополе работали сирены воздушной тревоги, а Крымский мост работал в штатном режиме. Утром на полуострове сохраняются ограничения потребления электроэнергии.
Беспилотная опасность на полуострове была объявлена в 22:41. Угроза воздушных ударов сохранялась до 2 часов ночи, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму*.
В Севастополе вечером военные отразили налет украинских беспилотников. Вновь воздушную тревогу объявили в регионе в 21:20. Опасность сохранялась в течение часа.
Крымский мост работал в штатном режиме. В течение ночи движение транспорта не ограничивалось. К утру пятницы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации об обстановке на объекте в 8 утра.
11 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах. Энергетики круглосуточно восстанавливают энергосистему.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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