https://crimea.ria.ru/20260911/novosti-kryma-i-sevastopolya--obstanovka-na-poluostrove-na-utro-pyatnitsy-1159283116.html

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на полуострове на утро пятницы

В ночь на пятницу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, в Севастополе работали сирены воздушной тревоги, а Крымский мост работал в штатном режиме... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T08:57

2026-09-11T08:57

2026-09-11T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму действовала угроза беспилотной опасности, в Севастополе работали сирены воздушной тревоги, а Крымский мост работал в штатном режиме. Утром на полуострове сохраняются ограничения потребления электроэнергии.В Севастополе вечером военные отразили налет украинских беспилотников. Вновь воздушную тревогу объявили в регионе в 21:20. Опасность сохранялась в течение часа.Крымский мост работал в штатном режиме. В течение ночи движение транспорта не ограничивалось. К утру пятницы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.11 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах. Энергетики круглосуточно восстанавливают энергосистему.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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