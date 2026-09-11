https://crimea.ria.ru/20260911/nabiullina-oprovergla-defitsit-nalichnosti-v-rossii-1159303033.html

Набиуллина опровергла дефицит наличности в России

Набиуллина опровергла дефицит наличности в России - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Набиуллина опровергла дефицит наличности в России

В России отсутствует дефицит наличности. Также в стране нет проблем с банковской ликвидностью. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Центрального Банка РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T17:24

2026-09-11T17:24

2026-09-11T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В России отсутствует дефицит наличности. Также в стране нет проблем с банковской ликвидностью. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.При этом, по словам главы ЦБ, норма сбережений россиян постепенно снижается, но остается достаточно высокой. Центрбанк не видит рисков в этом секторе."Что касается депозитов, никаких рисков мы здесь не видим. Действительно, норма сбережений, наверное, потихоньку снижается, но она остается высокой. Она снижается естественным образом по мере смягчения денежно-кредитных условий", – уточнила глава ЦБ.Также Набиуллина отметила, что часть россиян столкнулась с проблемами при запуске цифрового рубля. Однако эти трудности оперативно устранялись."В первые дни у некоторых клиентов ряда банков были сложности: у кого-то с открытием счетов цифрового рубля, с возможностью провести те или иные операции. Эти сложности оперативно устранялись", – подчеркнула глава Центробанка.Массовое внедрение цифрового рубля началось в РФ с 1 сентября текущего года, когда в силу вступил закон, принятый летом 2025 года. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Цифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгодаЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%Власти заявили о стабилизации инфляции в России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, эльвира набиуллина, россия, деньги