https://crimea.ria.ru/20260911/massirovannaya-ataka-na-krym-i-drugie-regiony-sbity-777-bespilotnikov-vsu-1159282815.html

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T08:41

2026-09-11T08:41

2026-09-11T08:44

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пво

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики и над акваторией Каспийского моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.Волгоград в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ, сообщалось ранее. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.В Тульской области два человека погибли и трое получили ранения в результате ночной беспилотной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым