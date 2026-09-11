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Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ
Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:41
2026-09-11T08:41
2026-09-11T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики и над акваторией Каспийского моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.Волгоград в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ, сообщалось ранее. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.В Тульской области два человека погибли и трое получили ранения в результате ночной беспилотной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым
Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 777 беспилотников ВСУ
Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожено 777 беспилотников ВСУ
08:41 11.09.2026 (обновлено: 08:44 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 10 сентября до 8.00 11 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указывается в сообщении.
БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики и над акваторией Каспийского моря, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Волгоград
в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ, сообщалось ранее. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.
В Тульской области два человека погибли
и трое получили ранения в результате ночной беспилотной атаки ВСУ.
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