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Лето возвращается в Крым: погода на пятницу - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Лето возвращается в Крым: погода на пятницу
Лето возвращается в Крым: погода на пятницу - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Лето возвращается в Крым: погода на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и солнечная погода благодаря длительному влиянию антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T00:01
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новости крыма
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и солнечная погода благодаря длительному влиянию антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с; днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +27...29 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +19 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Лето возвращается в Крым: погода на пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 11.09.2026 (обновлено: 00:05 11.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТепе-Кермен
Тепе-Кермен - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и солнечная погода благодаря длительному влиянию антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +18; днем по-летнему тепло +25…30, в горах +18…23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с; днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +27...29 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +19 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Заголовок открываемого материала
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