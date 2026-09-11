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Лето возвращается в Крым: погода на пятницу

Лето возвращается в Крым: погода на пятницу - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Лето возвращается в Крым: погода на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится сухая и солнечная погода благодаря длительному влиянию антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T00:01

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2026-09-11T00:05

погода

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крым

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крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

судак

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и солнечная погода благодаря длительному влиянию антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с; днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +27...29 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +19 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

ялта

евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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