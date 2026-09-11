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Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T10:05
2026-09-11T10:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы

У Крымского моста утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи

10:05 11.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении с данными на 10 утра.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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