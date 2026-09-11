https://crimea.ria.ru/20260911/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-pyatnitsy-1159284444.html

Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы

Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы

У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T10:05

2026-09-11T10:05

2026-09-11T10:05

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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