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Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T10:05
2026-09-11T10:05
2026-09-11T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в пятницу начала скапливаться очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
У Крымского моста утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи