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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза
У Крымского моста к полудню пятницы продолжает расти очередь на досмотр со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T12:08
2026-09-11T12:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к полудню пятницы продолжает расти очередь на досмотр со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Утром в пятницу досмотра на выезде из Крыма ждали 50 автомобилей.При этом въезд в Крым свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 120 автомобилей

12:08 11.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к полудню пятницы продолжает расти очередь на досмотр со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Утром в пятницу досмотра на выезде из Крыма ждали 50 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 12 часов пятницы.

При этом въезд в Крым свободен.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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