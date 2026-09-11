https://crimea.ria.ru/20260911/kreml-nadeetsya-na-vozobnovlenie-trekhstoronnikh-peregovorov-po-ukraine-1159306789.html

Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T18:05

2026-09-11T18:05

2026-09-11T18:05

россия

украина

новости

сша

переговоры

кремль

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Дмитрий Песков заявил, что оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры.Глава МИД Сергей Лавров ранее рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по УкраинеУиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политолог

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости, сша, переговоры, кремль, дмитрий песков