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Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T18:05
2026-09-11T18:05
2026-09-11T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Дмитрий Песков заявил, что оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры.Глава МИД Сергей Лавров ранее рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по УкраинеУиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политолог
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, украина, новости, сша, переговоры, кремль, дмитрий песков
Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
Песков: Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине