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Энергосистема Крыма: что со светом 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Энергосистема Крыма: что со светом 11 сентября
Энергосистема Крыма: что со светом 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Энергосистема Крыма: что со светом 11 сентября
В Крыму в пятницу действуют ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:29
2026-09-11T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу действуют ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В энергорайонах, наиболее пострадавших от беспилотных атак ВСУ, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, применяются резервные схемы электроснабжения, указано в сообщении.Работы ведутся круглосуточно, подчеркнули на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
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Энергосистема Крыма: что со светом 11 сентября

В Крыму 11 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии

08:29 11.09.2026 (обновлено: 08:38 11.09.2026)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу действуют ограничения потребления электроэнергии, возможны отключения света в наиболее пострадавших от атак ВСУ районах, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации", – проинформировали в компании.

В энергорайонах, наиболее пострадавших от беспилотных атак ВСУ, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, применяются резервные схемы электроснабжения, указано в сообщении.
Работы ведутся круглосуточно, подчеркнули на предприятии.
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