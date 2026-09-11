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Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область
Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область
Два человека погибли и трое получили ранения в результате ночной беспилотной атаки ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T08:31
2026-09-11T08:31
2026-09-11T08:31
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дмитрий миляев
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили ранения в результате ночной беспилотной атаки ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.Всего, по словам губернатора, в ночь на пятницу в небе над Тульской областью ПВО уничтожили 26 беспилотников. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.Волгоград в ночь на пятницу подвергся ракетному удару ВСУ, сообщалось ранее. В городе повреждено промышленное предприятие и многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России сбили почти сотню дронов ВСУНад Севастополем сбиты три дрона ВСУВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населения
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тульская область, дмитрий миляев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Тульскую область
В Тульской области два человека погибли и трое ранены в результате атаки ВСУ – губернатор