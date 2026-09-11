https://crimea.ria.ru/20260911/dron-vsu-atakoval-zdaniya-terizbirkoma-v-samarskoy-oblasti-1159286895.html

Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области

Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области

В Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T11:13

2026-09-11T11:13

2026-09-11T11:38

самарская область

атаки всу

элла памфилова

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

центризбирком (цик рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.По ее данным, пострадавших в результате атаки нет. Бюллетени не пострадали.В здании обрушились стены между кабинетами, выбило межкомнатные двери и стекла, уточнила глава ЦИК. Она отметила, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы оперативно восстановить помещения территориальных избиркомов.В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, атаки всу, элла памфилова, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), центризбирком (цик рф)