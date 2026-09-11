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Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области
Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области
В Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T11:13
2026-09-11T11:38
самарская область
атаки всу
элла памфилова
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
центризбирком (цик рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.По ее данным, пострадавших в результате атаки нет. Бюллетени не пострадали.В здании обрушились стены между кабинетами, выбило межкомнатные двери и стекла, уточнила глава ЦИК. Она отметила, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы оперативно восстановить помещения территориальных избиркомов.В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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самарская область, атаки всу, элла памфилова, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), центризбирком (цик рф)
Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской области

В Самарской области дрон ВСУ врезался в здание территориального избиркома - Памфилова

11:13 11.09.2026 (обновлено: 11:38 11.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
По ее данным, пострадавших в результате атаки нет. Бюллетени не пострадали.
"Сегодня буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наши территориальные избирательные комиссии, помещения КСА ГАС "Выборы". Вот удар. Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской области", - цитирует Памфилову РИА Новости.
В здании обрушились стены между кабинетами, выбило межкомнатные двери и стекла, уточнила глава ЦИК.

"Слава Богу, в 5 утра никого не было, жертв нет. Здание полностью обесточены, поэтому обесточены и помещения КСА ГАС "Выборы". Избирательные бюллетени и информационная продукция не пострадали. Бюллетени находятся под охраной полиции", - добавила председатель Центризбиркома РФ.

Она отметила, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы оперативно восстановить помещения территориальных избиркомов.
В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Самарская областьАтаки ВСУЭлла ПамфиловаПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Центризбирком (ЦИК РФ)
 
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