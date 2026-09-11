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Дети отравились в школе на Кубани - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Дети отравились в школе на Кубани
Дети отравились в школе на Кубани - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Дети отравились в школе на Кубани
В станице Каневская Краснодарского края ученики одной из школ попали в больницу с отравлением. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T07:30
2026-09-11T07:30
краснодарский край
отравление
массовое отравление
дети
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В станице Каневская Краснодарского края ученики одной из школ попали в больницу с отравлением. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома России.По данным правоохранителей, несколько детей госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет."Проведен осмотр места происшествия, а также продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, отравление, массовое отравление, дети, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, здоровье, новости
Дети отравились в школе на Кубани

На Кубани ученики отравились в школе – возбуждено уголовное дело

07:30 11.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой в школе
Работа столовой в школе - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В станице Каневская Краснодарского края ученики одной из школ попали в больницу с отравлением. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома России.
"Каневским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в публикации.
По данным правоохранителей, несколько детей госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
"Проведен осмотр места происшествия, а также продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.
Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в школе выявили случаи острой кишечной инфекции. Риск ее распространения оценивается как низкий. Начаты противоэпидемические мероприятия.
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Краснодарский крайОтравлениеМассовое отравлениедетиШколаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЗдоровьеНовости
 
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