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Дети отравились в школе на Кубани

Дети отравились в школе на Кубани - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Дети отравились в школе на Кубани

В станице Каневская Краснодарского края ученики одной из школ попали в больницу с отравлением. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T07:30

2026-09-11T07:30

2026-09-11T07:30

краснодарский край

отравление

массовое отравление

дети

школа

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В станице Каневская Краснодарского края ученики одной из школ попали в больницу с отравлением. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома России.По данным правоохранителей, несколько детей госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет."Проведен осмотр места происшествия, а также продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, отравление, массовое отравление, дети, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, здоровье, новости