https://crimea.ria.ru/20260911/den-izmenivshiy-mir-video-samogo-strashnogo-terakta-v-istorii-ssha-1159299745.html

День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США

День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США - РИА Новости Крым, 11.09.2026

День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США

25 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T17:55

2026-09-11T17:55

2026-09-11T17:55

сша

теракт

видео

терроризм

нью-йорк

история

в мире

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25 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории "катастрофой в прямом эфире". За развитием событий в течение нескольких часов наблюдали миллионы людей по всему миру.Каким был этот день в Штатах, смотрите в видео РИА Новости Крым.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

нью-йорк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, теракт, видео, терроризм, нью-йорк, история, в мире, видео