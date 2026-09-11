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День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США
День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США - РИА Новости Крым, 11.09.2026
День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США
25 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T17:55
2026-09-11T17:55
сша
теракт
видео
терроризм
нью-йорк
история
в мире
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25 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории "катастрофой в прямом эфире". За развитием событий в течение нескольких часов наблюдали миллионы людей по всему миру.Каким был этот день в Штатах, смотрите в видео РИА Новости Крым.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, теракт, видео, терроризм, нью-йорк, история, в мире, видео
День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США

25 лет со дня самого страшного теракта в истории США – как это было

17:55 11.09.2026
 
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25 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.
Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории "катастрофой в прямом эфире". За развитием событий в течение нескольких часов наблюдали миллионы людей по всему миру.
Каким был этот день в Штатах, смотрите в видео РИА Новости Крым.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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СШАТерактВидеоТерроризмНью-ЙоркИсторияВ мире
 
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