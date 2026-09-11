Рейтинг@Mail.ru
Будет ли в России новая волна мобилизации - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260911/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii--1159308611.html
Будет ли в России новая волна мобилизации
Будет ли в России новая волна мобилизации - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Будет ли в России новая волна мобилизации
Слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T18:46
2026-09-11T18:55
россия
новости
новости сво
дмитрий медведев
частичная мобилизация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_dbe373611bc1b81d55e5ac0e4758ea93.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что необходимости в мобилизации нет, потому что темпы комплектования по контракту выше предполагаемых.Также зампред Совбеза РФ заявил, что у России нет военных целей в отношении Европы."У нас нет никаких целей военных в отношении Европы, мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить, мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству", - сказал Медведев в своем канале на платформе "Макс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Европа требует от Киева женской мобилизацииВенгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – МадьярМобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_f5e1c2b05495dbcfb95b50a4e58e5e98.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новости сво, дмитрий медведев, частичная мобилизация
Будет ли в России новая волна мобилизации

Слухи о мобилизации в России являются ложью и провокацией - Медведев

18:46 11.09.2026 (обновлено: 18:55 11.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенная служба
Военная служба - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу", - приводит слова Медведева РИА Новости.
Медведев отметил, что необходимости в мобилизации нет, потому что темпы комплектования по контракту выше предполагаемых.
Также зампред Совбеза РФ заявил, что у России нет военных целей в отношении Европы.
"У нас нет никаких целей военных в отношении Европы, мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить, мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству", - сказал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа требует от Киева женской мобилизации
Венгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – Мадьяр
Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
 
РоссияНовостиНовости СВОДмитрий МедведевЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
21:07Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
20:57В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
20:47Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
20:37Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
20:24В России появится центр продвижения русского языка за границей
20:11Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT
19:57Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
19:45Путин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
19:32Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия
19:22Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму
19:10От деревенских хохмачей до святых: такие разные роли Федора Добронравова
18:57В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи
18:46Будет ли в России новая волна мобилизации
18:37В Крыму летали на парапланах без разрешения – прокуратура оштрафовала пилотов
18:22Путин встретился с президентом ЮАР
18:05Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
17:55День, изменивший мир: видео самого страшного теракта в истории США
17:40В России запустили единую линию психологической помощи для школьников
17:24Набиуллина опровергла дефицит наличности в России
Лента новостейМолния