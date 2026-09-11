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Будет ли в России новая волна мобилизации

Будет ли в России новая волна мобилизации - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Будет ли в России новая волна мобилизации

Слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T18:46

2026-09-11T18:46

2026-09-11T18:55

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частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что необходимости в мобилизации нет, потому что темпы комплектования по контракту выше предполагаемых.Также зампред Совбеза РФ заявил, что у России нет военных целей в отношении Европы."У нас нет никаких целей военных в отношении Европы, мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить, мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству", - сказал Медведев в своем канале на платформе "Макс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Европа требует от Киева женской мобилизацииВенгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – МадьярМобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, дмитрий медведев, частичная мобилизация