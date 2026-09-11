https://crimea.ria.ru/20260911/biznes-v-sevastopole-mozhet-poluchit-otsrochku-po-strakhovym-vznosam-1159301173.html

Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам

Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам

Предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. В пятницу губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T16:28

2026-09-11T16:28

2026-09-11T16:28

севастополь

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михаил развожаев

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте приема заявок.Власти Севастополя детально прорабатывали запросы бизнеса, собирали обратную связь от отраслевых сообществ и неоднократно направляли наши предложения в федеральный центр, отметил губернатор.Заявку можно подать до 15 декабря 2026 года через региональный портал государственных услуг по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/shortCard/SupIPULOrderПолучить подробную консультацию можно в центре "Мой бизнес" по телефонам горячей линии: +7 (8692) 22-92-92 или +7 (978)171-97-92.2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Ранее, правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.Также, кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова рассказала, что страхование бизнеса может помочь владельцам крымских компаний возместить ущерб от форс-мажоров или непредвиденных ситуаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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