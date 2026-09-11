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Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам
Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам
Предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. В пятницу губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T16:28
2026-09-11T16:28
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте приема заявок.Власти Севастополя детально прорабатывали запросы бизнеса, собирали обратную связь от отраслевых сообществ и неоднократно направляли наши предложения в федеральный центр, отметил губернатор.Заявку можно подать до 15 декабря 2026 года через региональный портал государственных услуг по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/shortCard/SupIPULOrderПолучить подробную консультацию можно в центре "Мой бизнес" по телефонам горячей линии: +7 (8692) 22-92-92 или +7 (978)171-97-92.2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Ранее, правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.Также, кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова рассказала, что страхование бизнеса может помочь владельцам крымских компаний возместить ущерб от форс-мажоров или непредвиденных ситуаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
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4.7
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бизнес
Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам

В Севастополе начали принимать заявки на отсрочку страхования для бизнеса

16:28 11.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте приема заявок.
"Соответствующее постановление ранее приняло Правительство России, этому решению предшествовала наша большая совместная работа с коллегами из Республики Крым", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Власти Севастополя детально прорабатывали запросы бизнеса, собирали обратную связь от отраслевых сообществ и неоднократно направляли наши предложения в федеральный центр, отметил губернатор.
Заявку можно подать до 15 декабря 2026 года через региональный портал государственных услуг по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/shortCard/SupIPULOrder
Получить подробную консультацию можно в центре "Мой бизнес" по телефонам горячей линии: +7 (8692) 22-92-92 или +7 (978)171-97-92.
2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.
Ранее, правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.
Также, кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова рассказала, что страхование бизнеса может помочь владельцам крымских компаний возместить ущерб от форс-мажоров или непредвиденных ситуаций.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБизнес
 
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