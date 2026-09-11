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Без комплексов: что Зеленский в Норвегии дал понять о режиме на Украине

Без комплексов: что Зеленский в Норвегии дал понять о режиме на Украине - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Без комплексов: что Зеленский в Норвегии дал понять о режиме на Украине

Визит Владимира Зеленского в Норвегию на похороны короля Харальда V, где он просил оружие, в очередной раз показал истинное лицо киевского режима. И... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T06:02

2026-09-11T06:02

2026-09-11T08:22

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всу (вооруженные силы украины)

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Визит Владимира Зеленского в Норвегию на похороны короля Харальда V, где он просил оружие, в очередной раз показал истинное лицо киевского режима. И примечательно, что это не прошло незамеченным, хотя Киев и пытался сместить акценты на некий беспилотник, который якобы угрожал самолету украинского лидера, отбывавшему в Осло. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.По мнению Михайлова, учитывая, что бывший король Норвегии Харальд V "был очень ярым сторонником киевского режима и оказывал ему поддержку", участвуя в том числе в разработке документации для выделения больших денег для киевского режима, неудивительно, что Зеленский воспользовался ситуацией и поехал на его похороны.К тому же Зеленский сегодня крайне обеспокоен гарантиями собственной безопасности: для него самый главный вопрос сейчас – выжить в условиях, когда конфликт идет к концу, и это толкает главу киевского режима как на преступные, так и нелицеприятные до пошлости поступки, считает Михайлов.Таким образом пока еще условно действующий лидер Украины в очередной раз, теперь в Норвегии, показал всему миру свое истинное лицо, сказал Михайлов."Когда вся информационная кампания строится на том, что русские плохие, а Украина хорошая, и в самой Норвегии СМИ писали, какие негодяи русские, а бедные украинцы, Зеленский, можно сказать, подставился. Приехал и показал, что такое на самом деле лидер Украины. Это человек абсолютно без комплексов", – сказал эксперт.Однако мировое сообщество уже устало от его попрошайничества, перемены заметны и в Европе, причем, судя по всему, указания смягчать риторику в отношении России уже даны, поэтому от ряда международных организаций сейчас можно слышать даже осуждение некоторых действий киевского режима, в частности атак на ЗАЭС и ударов по мирным гражданам в регионах РФ, добавил Михайлов.На этом фоне Зеленскому очень уж сложно доказывать, что виновата во всем Россия, которая якобы только и делает, что бьет по беззащитной Украине, именно поэтому Киев и придумал душещипательную историю о том, как самолет Зеленского, направлявшийся в Норвегию из Молдавии, был едва ли не атакован дроном, но все обошлось, при этом подробности неизвестны никому, считает эксперт."Почему бы лишний раз не поймать хайп и не заявить, что русские опять попытались что-то и кого-то сбить", – заметил он.Это, однако, не помогло отвлечь внимания от поступка Зеленского в Норвегии, что также является показательным, считает Михайлов.8 сентября Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V, умершего 29 августа. По сообщениям СМИ, норвежские власти до последнего пытались скрыть от общественности визит Зеленского, о чем пишет в частности издание Dagbladet, получившее отказ от МИД страны подтвердить тот приезд. Позднее ведомство сообщило, что список участников похорон якобы был засекречен.Прямо во время похорон короля Харальда V Зеленский попросил военную помощь у премьера Норвегии Гар Стере, что норвежское издание Investornytt и ряд других иностранных СМИ назвало недопустимым позором.Премьер-министр Йонас Гар Стере в интервью телеканалу NRK накануне поспешил рассказать, что самолет Зеленского "чуть не был сбит беспилотником при взлете из Молдовы", откуда глава киевского режима направлялся в Осло."Он рассказал об этом... Я не смею вдаваться в подробности, но он задержался, и были какие-то угрозы в адрес самолета. Но я недостаточно знаю подробностей, чтобы что-либо еще объяснять", – сказал Стёре.Напомним, весной 2025 года Зеленский, пребывая в Ватикане по случаю похорон Папы Римского Франциска, выпрашивал помощь у американского президента Дональда Трампа, делая это прямо в зале, где стоял гроб с останками Папы, при поддержке своих европейских патронов – президента Франции Эммануэля Макрона и британского политика Кира Стармера, занимавшего на тот момент пост премьер-министра.Ранее Зеленский требовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада

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мнения, политика, евгений михайлов, украина, норвегия, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, поставки западного оружия украине