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Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму

Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму

Благоприятные метеоусловия продолжают сохраняться в Крыму, а в выходные столбики термометров покажут почти летние температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T19:22

2026-09-11T19:22

2026-09-11T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Благоприятные метеоусловия продолжают сохраняться в Крыму, а в выходные столбики термометров покажут почти летние температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью, по его словам, в Симферополе +11…+14 градусов, по Крыму +9…+14. На побережье +14…+19. "Завтра днем +28…+ 31 в столице республики и по Крыму +26…+31 градус", – прогнозирует эксперт.По информации метеоролога, в воскресенье Крым ждут примерно такие же показатели. "Ночью малооблачно, +12…+15 в Симферополе, +10…+15, местами +15…+20, на побережье в Крыму. Днем в городе +27…+30. По республике +25…+30 градусов", – сообщил специалист.При этом температура воды в Черном и Азовском морях от +21 до +23 градусов, подчеркнул Евгений Тишковец. "Ялта, Феодосия, Севастополь +23, Алушта, Евпатория +22 и Керченский пролив, Азовское море +21 градус", – перечислил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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