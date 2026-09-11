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Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму
Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму
Благоприятные метеоусловия продолжают сохраняться в Крыму, а в выходные столбики термометров покажут почти летние температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T19:22
2026-09-11T19:22
2026-09-11T19:22
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Благоприятные метеоусловия продолжают сохраняться в Крыму, а в выходные столбики термометров покажут почти летние температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью, по его словам, в Симферополе +11…+14 градусов, по Крыму +9…+14. На побережье +14…+19. "Завтра днем +28…+ 31 в столице республики и по Крыму +26…+31 градус", – прогнозирует эксперт.По информации метеоролога, в воскресенье Крым ждут примерно такие же показатели. "Ночью малооблачно, +12…+15 в Симферополе, +10…+15, местами +15…+20, на побережье в Крыму. Днем в городе +27…+30. По республике +25…+30 градусов", – сообщил специалист.При этом температура воды в Черном и Азовском морях от +21 до +23 градусов, подчеркнул Евгений Тишковец. "Ялта, Феодосия, Севастополь +23, Алушта, Евпатория +22 и Керченский пролив, Азовское море +21 градус", – перечислил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Бархатный сезон с заявкой на лето: погода на выходных в Крыму
Великолепная погода в Крыму ожидается на предстоящих выходных – центр погоды ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
Благоприятные метеоусловия продолжают сохраняться в Крыму, а в выходные столбики термометров покажут почти летние температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу на фоне повышенного атмосферного давления крымчан ждет погода миллион на миллион, то есть практически на небе ни облачка. Хорошая видимость, ветер переменчивый, слабый", – рассказал синоптик.
Ночью, по его словам, в Симферополе +11…+14 градусов, по Крыму +9…+14. На побережье +14…+19. "Завтра днем +28…+ 31 в столице республики и по Крыму +26…+31 градус", – прогнозирует эксперт.
По информации метеоролога, в воскресенье Крым ждут примерно такие же показатели. "Ночью малооблачно, +12…+15 в Симферополе, +10…+15, местами +15…+20, на побережье в Крыму. Днем в городе +27…+30. По республике +25…+30 градусов", – сообщил специалист.
При этом температура воды в Черном и Азовском морях от +21 до +23 градусов, подчеркнул Евгений Тишковец. "Ялта, Феодосия, Севастополь +23, Алушта, Евпатория +22 и Керченский пролив, Азовское море +21 градус", – перечислил гость эфира.
По оценке ведущего специалиста ФОБОС, финал недели в Крыму будут великолепным. "Идеальные погодные условия, которые, характеризуются даже не совсем как бархатный сезон, а скорее, как заявка на летние показатели", – подытожил эксперт.
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