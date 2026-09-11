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Армия идет вперед: еще два населенных пункта перешли под контроль России
Армия идет вперед: еще два населенных пункта перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Армия идет вперед: еще два населенных пункта перешли под контроль России
Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T11:56
2026-09-11T11:56
2026-09-11T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.А силы группировки войск "Восток" взяли под контроль Зоревку Запорожской области.Накануне подразделениями группировки войск "Север" в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения был взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области.А до этого силы группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озерное в Харьковской области перешло под контроль РоссииОт Днепропетровска до Хмельницка – в Минобороны перечислили цели удара по УкраинеРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
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донецкая народная республика (днр)
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россия, новости, новости сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, министерство обороны рф
Армия идет вперед: еще два населенных пункта перешли под контроль России
ВС России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР
11:56 11.09.2026 (обновлено: 11:58 11.09.2026)