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7 украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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7 украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
7 украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 11.09.2026
7 украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
Над Севастополем за сутки сбили 7 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T10:45
2026-09-11T10:45
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбили 7 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или его фрагментов нужно не подходить к ним, а сразу сообщить в 112.Накануне воздушная тревога неоднократно звучала в Севастополе. Михаил Развожаев сообщал об отражении украинской атаки и сбитии дронов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, атаки всу на крым
7 украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь

Над Севастополем за сутки сбили 7 украинских БПЛА - Развожаев

10:45 11.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбили 7 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы отразили три атаки ВСУ. Нейтрализованы 7 вражеских беспилотников. Люди в результате атаки не пострадали", - проинформировал он.
Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или его фрагментов нужно не подходить к ним, а сразу сообщить в 112.
Накануне воздушная тревога неоднократно звучала в Севастополе. Михаил Развожаев сообщал об отражении украинской атаки и сбитии дронов.
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МОГ
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